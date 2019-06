Alberdi y El Mechero van por la cima del torneo loretano

29/06/2019 - 14:52 Interior

LORETO, Loreto (C). El Mechero y Alberdi Junior jugarán hoy por el liderazgo del Campeonato Regular de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), que hace disputar este certamen bajo el nombre de Roger Petaca Galván, torneo en el que comienzan a perfilarse los favoritos ya que cinco equipos están con posibilidades matemáticas de alcanzar la punta.

Los nueve partidos de la fecha se disputarán el predio del Club Unión Obrera a partir de las 12 y la apertura de esta apasionante fecha estará a cargo del Defensores de Remanso vs. Zona Roja; 2, Bº 48 Viviendas vs. Albañiles; 3, Colonia vs. Bº Libertad; 4, Club Social y Deportivo Barrio Oeste vs. Alma y Vida; 5, Palermo vs. Bº Centro; 6, F.C.T.C. vs. Los Bushcas; 7, Avenida vs. Esquineros; 8, Alberdi Junior vs. Mechero; 9, Jorge Newbery vs. Los Pinchas; libre en esta oportunidad Barrio Oeste.

En la octava fecha se produjeron los siguientes resultados Bº 48 Viviendas 0, Bº Oeste 1; La Colonia 0, Zona Roja 0; Club Social y Deportivo Barrio Oeste 1, Albañiles 0; Palermo 2, Bº Libertad 1; F.C.T.C. 6, Alma y Vida 1; Avenida 1, Bº Centro 1; Alberdi Junior 0, Los Bushcas 2; J. Newbery 0, Los Esquineros 1; Los Pinchas 1, Mechero 1, libres Defensores de Remanso.