Márquez: "Si Yamaha vuelve a ganar será en Assen, tienen presión"

29/06/2019 - 20:25 Deportivo

Marc Márquez no saldrá por primera vez en 2019 en la primera fila. Pero se ve con ritmo para ganar.

"No cambia mucho. Sí es cierto que no salgo en primera línea, pero si saliese séptimo, octavo o noveno, entonces ya a ver qué pasa allí. Pero salimos cuartos, que estamos muy cerca de la primera línea. Una estrategia de salir y escaparse la veo complicada. Pero de estar, a nivel de ritmo, para luchar por el podio, la veo factible. Es cierto que las dos Yamaha, tanto Quartararo como Viñales, tienen un pelín más, les sale un pelín más fácil y lo han demostrado en la calificación, cuando han tenido que apretar un pelín más. Pero, a nivel de ritmo, no estamos nada lejos y nuestro objetivo es intentar estar en el podio porque soy consciente, y Yamaha también lo es, que si hay un circuito en el que pueden volver a la victoria es este. Lo están demostrando durante todo el fin de semana, que tienen un gran ritmo. Tienen presión. Para mí, es la mejor moto en este circuito. Suzuki también está bien, pero Yamaha tiene un poco más".

"Mi objetivo, desde el jueves, y mi mentalidad, era intentar ganar. Es el principal objetivo de cada fin de semana. Luego, te vas colocando, o los rivales te van colocando en la posición en la que puedes luchar. Y, de momento, hay dos, Quartararo y Viñales, que van un poquito más que los demás. Pero, del primer libre al cuarto, al principio iban mucho más; luego, más y, ahora, un poquito más. No estamos tan lejos. Veremos: las temperaturas son altas, veremos con depósito lleno, gestionar los neumáticos. Siempre es un poco diferente y cuesta más, pero el año pasado conseguimos ganar, pero se hizo una carrera muy lenta y lo supimos aprovechar, pero casi cada año hemos sufrido en entrenamientos. A ver si en carrera lo podemos salvar, que creo que estamos en ello".

"Ya en Jerez era más o menos así. Por suerte, tengo sólo 26 años, así que aún soy joven. Son nuevas generaciones y eso pasa. Cuando subió Pedrosa, Lorenzo, Stoner; ahora sube otra. Es la vida, llegan chavales, yo soy un chaval también, muy jóvenes, como Fabio o Viñales, que van rápido. Tienes que saber aprender, gestionarlo de la mejor manera y sacar un poquito más para alargar tu carrera deportiva de la mejor manera. Espero que aún me quede mucho por delante"."No estás dentro del box y es muy difícil. De Rossi nunca lo descartas, y menos en Holanda, que tiene un montón de victorias y con la carrera, mejorará. Si será capaz de mejorar hasta llegar delante y luchar por la victoria, no lo sé. Son nuevas generaciones. Para mí, Valentino ya está haciendo mucho más de lo que haría cualquier otro piloto con su edad, pero llegan nuevas generaciones que aportan otras cosas. No digo que Valentino no tenga ganas, pero tienen esas ganas, ese punto de inconsciencia que, a veces, te hace ir rápido".

Fuente: marca.com