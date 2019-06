Los destacados de Netflix para julio: “Stranger Things” y “La casa de papel”

29/06/2019 - 21:16 Pura Vida

Los autores del “mayor atraco de la historia”, encabezados por “El Profesor”, vuelven a la acción en la tercera parte de “La casa de papel”, la primera que produce Netflix, en un mes de julio en el que también regresa “Stranger Things”.

+ “La casa de papel”: Después de huir con el botín de la Fábrica de la Moneda, la banda de atracadores que lidera “El Profesor” vuelve a reunirse con el fin de rescatar a Río (Miguel Herrán). El único modo de lograrlo es llevar a cabo un nuevo atraco.

+ “Stranger Things”: Coincidiendo con el Día de la Independencia de EE.UU., los chicos de Hawkins vuelven, ya en plena adolescencia, en la tercera temporada “Stranger Things”, ocho nuevos episodios que transcurren en el verano de 1985.

+ “Orange is the new black”: El destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. Piper y Sophia tratan de adaptarse a la vida fuera de la cárcel, mientras Taystee sigue cumpliendo cadena perpetua, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morello lidia con su recién estrenada maternidad y Gloria y el equipo de la cocina asumen nuevos cambios.