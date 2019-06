FÚNEBRES | 30 de junio de 2019

29/06/2019 - 21:21 Funebres

Ambrocia Santillán

Víctor Asencio Paz

Micaela Soledad Alegre

Emma Rosa Juárez

Augusto Eliseo Paz

Ysauro Rosario Gerez

Adela del Valle Leiva

Ana Amelia Giracca de Bravo

Ramón Norberto Basualdo

Belindo del Carmen Díaz

ALEGRE, MICAELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su esposo Peralta Lito Javier, sus hijos Bautista y Ambar, su padre Jose Alegre, Sus Hermanos Gustavo, Juan, Milagros y su abuela Margarita sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Eduardo Antonio Abalovich y familia participan con dolor el fallecimiento del amigo y correligionario y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Amigo y correligionario, elevo mis oraciones por tu eterno descanso y para que la paz y el consuelo de Dios acompañen y fortalezcan a tu familia y seres queridos. Berta de Padilla.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Mines y Jacqui Bertero, acompañan con gran dolor a su querida Amiga Pili. Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma y por la cristiana resignación de toda su familia.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Raúl Ángel Valladares y familia, despide con gran afecto a su amigo y correligionario "Beto" y acompaña a sus familiares con el cariño de siempre.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Teobaldo B. Perea (Ruso), su esposa Aurora Bellomo, sus hijos Pichín, Quique y Marisa y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de su primo Betito y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Amigas de Madi: Elita, Zulma, Mary, Liliana, Silvia, Nora, Kika, Bety, Miriam, Coque, Kela, Mirta y Patricia participan el fallecimiento de Beto y acompañan fraternalmente a la familia Barrionuevo - Suárez. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Albita Valdez de Garzón y sus hijas Alba Lía e Indiana acompañan a su querida amiga Pili y a sus hijas Haydée, Lía y Toto por el fallecimiento de su hermano y tío respectivamente. Que Dios lo reciba y tenga en su santa gloria. Sus restos fueron inhumados ayer.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Ana María Serrano y Juan Manuel Suffloni participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Fernando y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. El Grupo Coral Plenitud de Adultos Mayores y su Prof. Juan A. Cano participan el fallecimiento del esposo de su compañera Mady Suárez y acompañan con afecto a sus seres queridos en estos momentos de gran dolor. Rogando al Altísimo les dé pronto resignación y consuelo.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Sus ex vecinos del barrio Belgrano, Lucho Galvan y Marta, sus hijos Adriana (a), Gustavo y Marcelo, participan con dolor el fallecimiento de don Beto, excelente persona y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO, RAMÓN NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Sus hermanos Rosa, Martina, Juan, Roque, Ramona, Mirta, Josefina y Lucia, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio de Antiro. C de duelo Calle 4 N 491 B John Kennedy. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANLLO, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció 28/6/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tia Solcita Amado, primos Jacqueline Julian, Horacio Morello, Emanuel Morello y Milene Morello, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció 28/6/19|. Tus sobrinos Ariel Rodriguez, y Sra. Maria de los Angeles Cura, sobrinos nietos Máximo, Pia y Nazareno, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos a Dios te reciba a su lado.

CANLLO, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció 28/6/19|. Para mi tio del alma, te voy a extralar muchisimo. Tus sobrinos Ariel Rodriguez y Claudio Rodriguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Cacho Abraham, Muñeca Cejas, sus hijas Yesmin y Alejandra, acompañan y abrazan a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Dr. Juan Carlos Eleán y flia., Antonio Eduardo Eleán y flia. MIguel Ángel Eleán y flia., y Oscar Eleán y flia. participan con dolor su fallecimiento.

DÍAZ, BELINDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su esposa Jesus gomez, sus hijos, Blanca, Reyna, Diego, Julio, Carlos, Celeste, Arturo, Exequiel E Ismael, h pol, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 15:00 hs en el cementerio de PAMPA MUYOJ, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162, TEL. 4219787.

ESPÍNDOLA, LUIS AGAPITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Secretario General, Profesor Mario Daniel Atterbury y demás integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero - Si.D.I.S.E. participan con profundo dolor el fallecimiento del tío, de la profesora, Susana Beatriz Salvatierra, secretaria Adjunta y de la Profesora, Paola Elizabeth Salvatierra, Vocal de la Comisión Revisora de Cuentas, de nuestra institución Sindical y acompañan a sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Rogamos al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, LUIS AGAPITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. El Secretario de Asuntos Laborales, José Manuel Borquez, El Secretario de Tesoro, Finanzas y Administración, Licenciado, Pablo Rubén Capua, la Secretaria de Acción Social, Profesora, Sabrina del Valle Saavedra, la Secretaria de Capacitación y Difusión, Licenciada Fabiana Wesler y Cuerpo de Delegados del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero - Si.D.I.S.E. participan con profundo dolor el fallecimiento del tío, de la profesora, Susana Beatriz Salvatierra, secretaria adjunta y de la Profesora, Paola Elizabeth Salvatierra, vocal de la Comisión Revisora de Cuentas, de nuestra institución Sindical y acompañan a sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Rogamos al Altísimo les de pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, LUIS AGAPITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Cristian Fernando Borquez, Rita Isabel Silva y su hijo Máximo Fernando participan con profundo dolor el fallecimiento del tío, de la profesora, Susana Beatriz Salvatierra, secretaria Adjunta y de la Profesora, Paola Elizabeth Salvatierra, vocal de la Comisión Revisora de Cuentas de Si.D.I.S.E. y acompañan a sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Rogamos al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su esposa: Myriam, sus hijos: Raúl y Ana, su hijo pol.: Luis, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) HAMBUGO CIA DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. AATRAC ha perdido un gran dirigente. Se nos fue de esta vida un hombre despojado que supo brindarse a los demás, sin esperar que los demás le retribuyeran su gentileza. Se fue y nos dejó un montón de enseñanzas, empezando por darle oportunidad a los más jóvenes. Un dirigente gremial como pocos. Un gran amigo, un mejor ser humano. Quienes lo tuvimos como ejemplo de vida, nunca nos olvidaremos. Hasta siempre hermano. Seccional Santiago del Estero. Rodolfo Manuel Lafont, delegado normalizador.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Compañeros de la Unidad de la Defensa de Las Termas de Rio Hondo, acompañan en este díficil momento a la Dra. Ana Silvia Gerez.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. ·"Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mí". Chiqui y Mariela acompañan ante tan dolorosa pérdida de su padre a la Dra. Ana Silvia Gerez.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Teresa Amalia Borquez de Auat y familia, Julio Césasr Borquez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Raúl Rubén Gerez y de la Dra. Ana Silvia Gerez y ruegan a Dios que le de consuelo y resignación a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Haydee Magali Borquez Micol, Cristian Fernando Borquez Micol, Rita Isabel Silva Torres y su hijo Máximo participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Raúl Rubén Gerez y de la Dra. Ana Silvia Gerez y ruegan a Dios que le de consuelo y resignación a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. José Manuel Borquez participa con profundo pesar el fallecimiento del esposo de MIrian Paz y padre del Dr. Raúl Rubén Gerez y de la Dra. Ana Silvia Gerez e hijo político Luis Dominguez y ruegan a Dios que le de consuelo y resignación a la familia. Eleva oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo entu Reino y dale el descanso eterno " Sus hijos Dres. Ana Silvia Gerez y Raul Ruben Gerez y Luis Ruben Dominguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Huda de Zeman, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ana y Raúl en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus queridos amigos Raúl y Ana ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Mirta Julian, su esposo Ricardo Morales e hijos y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Issauro y acompañan a su querida essposa Miryam y sus hijos en este dificil trance.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Que en este descansso eteerno el Señor te proteja con su mirada " Su cuñada Claudia, Ariel, sobrinos Florencia, y Juan Cruz Sayabedra, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Yo soy el camino loa verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi " Sus cuñados Norma y Francisco, Mercedes y Roque, Claudia y Ariel y sus respectivas flias., acompañan y ruegan por su eterno descanso.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Tu cuñado Cesar Lopez, sobrinos Anita, Cesar y Angelica Lopez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Maria Viviana Tejera y familia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a todos sus seres queridos en este duro trance. Eleva oraaciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Carlos Unzaga y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

GIRACCA DE BRAVO, ANA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Carlos, Victor, Silvana, Ana Maria, hijos politicos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su esposo Manuel, sus hijas Rita, Adolfo, Victoria, Roxana, Claudio; sus nietas Micaela y Ximena, Gretta, Emma, Isabella, Valentin, Bisnietos Lautaro y demas familiaressus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Parque de la Paz COBERTURA Hamburgo CIA de seguros SA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". "Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Su esposo Manuel Armando Díaz, sus hijos Rita, Adolfo, Victoria, Roxana y Claudio Díaz Juárez, h. pol. Natalia Díaz y Lourdes Mendez, sus nietos Gretta, Emma Julieta Díaz Juárez, Isabella Díaz Mendez y Valentín Toloza, nieto pol. Daniel Vásquez y su bisnieto Lautaro Vásquez, y sus colaboradoras Paola Chavez y Sra. Norma participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Invócame el nombre del Señor eternamente. Alma mía, retorna a tu descanso pues el Señor se porta bien contigo". Sus hermanos políticos Mario y Mecha, Chinino y Tulia, Pochi y Manuel, Rosi y Anchy, Nena Colovine y Azucena Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia.

JUÁREZ, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Esposa y madre valiente: el Señor te reciba en su reino celestial y goces de su paz. Sus hermanos políticos Rosy y Anchy, sus sobrinos Claudia, Carly, Natalia y Gilda, nietos y bisnietos lamentan su partida y acompañan a Tonongo e hijos en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Emita que el Señor te lleve al lugar que te tiene reservado en el cielo por ser una excelente persona, excelente esposa y una madre cariñosa. Querida cuñada. Te vamos a extrañar por siempre porque nos dejas recuerdos imborrables. Participan con profundo dolor tu partida. Tus cuñados Mecha y Mario Paz, tus sobrinos Lili y familia, Dito y familia.

LEIVA, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su hijo Nahuel Leiva, sus hermanos Mario, Mirta, Carlos, Selva, Ofelia y Belindo, sus cuñados, sobrinos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de LOS FLORES, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL, 4219787.

LEIVA, ADELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su hijo Nahuel Leiva, su hija pol. Patricia Brandán, su nieta Ámbar Leiva, sus hnos. Mirta. Belindo, Mario, Carlos, Ofelia, Selva y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus resots serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio de Maco.

PAZ, AUGUSTO ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Sus hijos Marcelo, Ariel y Omar, hijas políticas Yesica, María de los Ángeles y Melissa, nietos Agustín, Thiago, Benjamín y Jerónimo Josue participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9.30 en el cementerio Parque el Descanso.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su esposa Susana Trotta, sus hijos Victor y Marta, su hija política Monica, sus nietos Nicolás, Agostina, Santiago y Victoria, sus bisnietos Ernestina y Benjamin participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. La comisión directiva del Club Atletico Central Cordoba, participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su Vice Presidente Ing. Victor Paz Trotta. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Su esposa Laura Leticia Trotta, sus hijos Marta, Puchi y Monica, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Gringo, Magui, Macias y flias. , participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Puchi, acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Rogamos que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada " Sus hijos Puchi y Monica, sus nietos Nico, Pauli, Ago, Miguel, Santi, Sofi y Victoria, bisnietos Erne y Benja, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su consuegra Irma Vizcarra de Dicapua y familia, acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Señor ya esta ante ti recibelo en tu reino " Matilde Herrera de Paz, sus hijos Toño, Susy y Mingo con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar en lugares de delicados pastoss me hará descansar " Gracias por todo lo que me diste, tu amor y generosidad. Tu sobrino Enrique y flia., participan con dolor su fallecimiento-.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Maria Cristina a. de Marinucci, sus hijos Ignacio y Ana Castiglione, Maria Paula y Nicolas Paz Trotta, nietas Josefina, Rosario y Ernestina, acompañan a Puchy, Marta y flia. ante tan irreprable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Tus nietos Miguel, Agostina y Benjamin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Tu sobrina Maria Rosa Gomez Trotta, participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Ruben, Alfonzo, Lucia, Ruloi, Octavio, Berny, Consuelo y Paz, participan conprofundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Joaquin Rios y familia, participan el fallecimiento del padre de Victor y Marta, acompañan a sus familias en este doloroso momento.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. La Comunidad educativa del ISBA " Juan Yaparí " participa con dolor el fallecimiento del Padre de la Prof. Marta Paz Trotta y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Manuel Jaime y familia. Claudia Jaime y familia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Las almas de los justos estan en manos de dios " Negro Herrera y flia., participa con gran pesar la partida del amigo y ex compañero de trabajo. Rogamos al Señor llene de consuelo a su flia.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19| Claudia y Hector Neme, participan con profundo dolor el fallecimieento del Papça de sus amigos Puchi y Moni. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Esther Dinardo, participa con profundo doloir el fallecimiento del Papá de sus amigos Puchi y Moni. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. José Barrientos ( H ), Yesmin Nassif y flia., acompañan a la familia Paz Trotta en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Los amigos de sus hijos Puchi y Moni; Cucho y Betty, Gringo y Magui, Hector y Claudia, Yemin y Paco y Esther, participan con profundodolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Betty y Cucho Morales, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de sus amigos Puchi y Moni, Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Raul Angel Valladares y flia., participa el fallecimiento de su ex compañero y amigo de la camada 1952 de la Industrial. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Monica Bravo, su hija Irene, Jorge Bravo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de nuestra querida Amiga Marta y acompañan a la flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Ing. José Félix Alfano y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero de trabajo Ing. Víctor Paz Trotta, acompañan a todos sus seres queridos en tan díficil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Raúl A. Tuma participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Víctor Paz Trotta, acompaña con pesar a toda su familia en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Pirula y Antonio Salto junto a sus hijas Noelia y Anahí acompañan en este momento difícil a sus compadres Lily Pellene y Dr. José Trejo por la pérdida de su hermana Valle. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su esposo Norberto Cejas, hijos Chiqui, Gustavo, Mario, Claudio, Blanca, Emiliano, hijos pol. y nietos participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Simbol a las 16 hs. casa duelo Bº Juramento c/Río Pje. 327 SERVICIO ORG. ANOTNIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Sus hijos Raúl, Mercedes, Gabriela y Mariela, hija política, Luciana, nietos, bisnietos, sus hermanas Marta y Ramona y familia, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, NORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Gabriela Raed, Patricio Delaporte, sus hijas Camila y Nicole participan con profundo dolor la partida de la mamá de su querida amiga Adriana y acompañan a la familia en este difícil momento. Que brille para Norita la luz que no tiene fin.

DÍAZ, NORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Nora B. de Raed, su hijo Dr. Ernesto Raed y sus nietos participan y acompañan en el dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Adriana, Ramón y familia.

DÍAZ, NORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Arq. Dante De Luca, María Elisa Castro y familia acompañan a sus hijas Adriana y Silvia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, NORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Integrantes de la Promoción 1953 de la Esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano, pasrticipan con dolor el fallecimiento de Norita. Acompañan en estos momentos difíciles a sus queridos hijas Adriana y Silvia y ruegan oraciones por su descanso en paz.

RAMÍREZ, GILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Amigas y compañeras Promoción 1.957 de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga, acompañan en estos momentos de dolor a su querida Rosita, pidiendo a Dios nuestro Señor que le dé fuerza y resignación para poder sobrellevar la ausencia inesperada de su querida hija Marcela. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MANUEL MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. La Comisión Directiva del Club Juan Bautista Alberdi, jugadores, socios y simpatizantes participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Elvio y Sergio Chazarreta y ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, JUANA AURELIA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía de la portera de esta institución, Marta Maldonado. Choya.

MALDONADO, JUANA AURELIA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía de la vicepresidente de la asociación cooperadora escolar, Mariela Vallejo. Choya.

MONGE, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar" Adolfo, Chela y María del Rosario Bustos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan al amigo, Padre Mario Luis Monge y familia ante la irreparable pérdida de su hermano. Los abrazamos con nuestra oración.

MONGE, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confió en tu palabra" Padre Vicente Avellaneda, Comunidad Parroquial y Eclesiales de Base de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Fernández), acompañan a quien fuera su ex párroco Mario Luis Mongue y familia en el dolor, ante la irreparable pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, RAMÓN CRISTÓFORO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/04|. Su esposa Rolendia Maldonado de Gerez, sus hijos María Belén, Ivana Renata, Néstor Fabián Gerez Maldonado y su hija política Noelia, invitan a la misa de hoy en la parroquia Santa Rita de Cascia a las 20 al cumplirse quince años de su fallecimiento.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Tal vez las personas que más queremos parten de este mundo y físicamente no nos volvamos a ver, pero su recuerdo quedará en nuestros corazones y de alguna manera seguirán formando parte de nosotros". Su esposa, hijos, hija política y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, al cumplirse 8 meses de su fallecimiento.

HERRERA, FEDERICO MELITON (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su esposa Marta Ocaranza, sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 11 en la Parroquia San José de Belgrano para rezar y pedir por su eterno descanso. ruegan oraciones en su querida memoria.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. A un mes de tu partida a la casa del Padre, te extrañamos y te recordamos con mucho amor. Su esposa Ramona, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle Bº H. Hondo, para rogar por su eterno descanso.

SALVATIERRA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Te fuiste tan de repente dejando un dolor y una tristeza muy grande, Tu tio Lalo Salvatierra, tus hijos de corazon Magalí, Lili y Ariel, tus nietos Agustin, Mariana, Milagros, Camila, Pia, Priscila e Ignacio. sobrinos Maria Ésther y Alfredo y Gustavo y Monica, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE SALVATIERRA, HADA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/04|. A 15 años de tu partida a la Casa del padre te extrañamos y recordamos con mucho amor. Tu esposo Lalo Salvatierra, tus hijos Magalí y Ramon, Lili y Horacio y Ariel y Sandra, nietos Agustin, Mariana, Milagros, Camila y Pia. su hermana y sobrinos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 en la Iglesia Catedral. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. DE GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. "Dios Señor de vivos y de muertos que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a los difuntos y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria. Madre vivirás eternamente en el recuerdo de tus seres queridos". Sus hijos y demás familiares invitan a la misa a oficiarse en la iglesia Sgo. Apóstol, el lunes 1 a las 20 hs. al cumplirse su 2do. aniversario.

LÓPEZ, HÉCTOR CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Canducho: ya 9 días de tu partida al reino celestial, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Tus hijas María Cristina, Soledad, Liliana, Rosana, tus nietos, bisnietos y tataranieta invitan a la misa que se oficiará el lunes 1 de julio a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, NELLY MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. "Negra, mami, abuela: a nueve dias de tu partida al Paraiso de la Eternidad te extrañamos mucho.Solo nos consuela pensar que ya descansas, porque aqui nos diste todo". Su familia invita a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira a las 10 horas.