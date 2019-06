Desde el lunes suben entre $0,33 y $0,40 los combustibles

29/06/2019 - 21:30 Economía

La Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) estimó que la decisión del Gobierno nacional de aplicar un tercio del impuesto a los productos del sector a partir del 1 de julio, con lo cual el gasoil subirá $0,24 por litro y las naftas $0,30, puede contribuir a recuperar la demanda de naftas y gasoil.

Así lo expresó el presidente de Fecra, Vicente Impieri, en momentos en que las petroleras deciden si moverán sus precios en los surtidores durante este fin de semana o en las primeras horas de julio.

El sábado, el Gobierno nacional anunció que postergará una parte del aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y sólo actualizará en julio 3,9% su valor, cuando el ajuste debería haber sido de 11,8% por litro.

No obstante, en las principales petroleras que dominan casi el 90% del mercado aún no anunciaron cuál será su política comercial para el próximo mes, pero en línea con lo ocurrido en lo que va del año no se mostraban muy dispuestas a absorber el incremento impositivo a costa de su propia rentabilidad.

Las empresas aguardaban en los últimos días el anuncio de la Secretaría de Energía para definir la estrategia de precios en surtidores que aplicarán en las próximas horas, luego de que la paridad cambiaria y el barril de petróleo Brent se mantuvieron en junio estables con tendencia a la baja.

Por lo pronto, desde el lunes, el impuesto pasará de $6,13 a $6,37 por litro de gasoil (debería haber pasado a $6,85), y de $9,94 a $10,33 por litro de nafta (debería haber pasado a $11,11). Impieri recordó que a fines de mayo el Gobierno postergó el incremento que debía regir a partir del 1 de junio para este impuesto que es de actualización trimestral, y que está atado a la evolución del índice de precios mayoristas. “Aquella postergación permitió a las petroleras un ajuste promedio del 1,5% y eso ayuda a que se detuviera la caída de la demanda”, indicó. Para el directivo, “con un dólar mayorista por debajo de $42,50 y un barril de petróleo en U$S 65, marca una caída respecto de lo que la industria veía en mayo”.