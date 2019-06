La creatividad: pensamiento creativo, cómo potenciarlo y qué características tiene

29/06/2019 - 22:12 Para vivir mejor

¿Qué es el pensamiento creativo?

Como mencioné anteriormente, el pensamiento creativo hace referencia a la manera de procesar la información para hallar soluciones originales ante los nuevos retos que se presentan en la vida. Las personas con este tipo de pensamiento no se limitan a las alternativas convencionales, son exploradoras.

Además, el pensamiento creativo se pone a prueba cada vez que tenemos la necesidad de solventar una situación no experimentada anteriormente por nosotros.

Por lo general, tendemos a utilizar las líneas de razonamiento convencionales, a las que cualquier persona recurriría en una situación parecida, lo que se conoce como el protocolo a seguir. Por otro lado, existe un abanico inimaginable de nuevas alternativas que pocas veces exploramos, tal vez por estar demasiado atados a las soluciones convencionales, posiblemente porque nos funcionan e implican un menor esfuerzo mental.

Pero la realidad es que las soluciones que conocemos bien y que usamos una y otra vez no siempre resultan ventajosas, y es entonces cuando las personas se ven atrapadas en problemas que aparentemente no tienen solución, únicamente por el hecho de no estar acostumbrados a emplear el pensamiento creativo de manera cotidiana.

Por ejemplo: ¿qué hacemos si nuestro vehículo se accidenta a mitad del camino y no tenemos lo necesario para reparar la avería? ¿Dejamos entonces que pasen las horas sin hacer nada, únicamente por no tener las herramientas necesarias? ¿O somos capaces de buscar una solución creativa al problema? Otra forma de plasmar el pensamiento creativo es mediante la expresión artística; las personas que tienen facilidad para crear arte poseen un tipo de habilidades que favorecen la capacidad de pensar creativamente.

¿Qué es la creatividad?

La creatividad suele entenderse como la capacidad para crear nuevas ideas cuyo desarrollo abastece un fin. Popularmente, la creatividad se percibe como un don inmanente a algunos pocos elegidos, un talento que todos quisieran poseer pero que solo unos pocos tienen realmente, como un atributo de personalidad propia.

¿Cómo son las personas creativas?

Por este motivo, numerosos estudios han intentado explicar de qué manera las personas pueden desarrollar estas capacidades creativas, y por tanto han detectado ciertas claves y técnicas para lograr explotar el potencial creativo de cada sujeto. No obstante, hasta hace poco los neurocientíficos no habían prestado demasiada atención a los rasgos de personalidad propios de las personas con habilidades creativas (si es que hubiera un patrón más o menos definido). Con la finalidad de arrojar luz sobre esta cuestión, Oyvind Lund Martinsen, profesor de la Escuela de Negocios de Noruega (BI), realizó una investigación para bosquejar el perfil de personalidad de las personas creativas en el año 2011. Martinsen analizó los rasgos de personalidad de un total de 491 sujetos, entre los cuales se encontraban 70 artistas, 48 alumnos de la escuela de marketing, así como profesores y estudiantes de distintas universidades adyacentes. Los resultados del estudio determinaron siete rasgos distintivos en las personas con notables capacidades creativas. Entre todas las características reportadas, como por ejemplo un mayor desempeño en la faceta académica o laboral, fue una sorpresa encontrarse con varios rasgos que sugieren carencias en algunos aspectos de la persona, tales como ciertas carencias en el aspecto de las relaciones interpersonales.

Las siete características de la personalidad creativa que identificó Martinsen son:

1. ORIENTACIÓN ASOCIATIVA

Las personas creativas tienen una gran imaginación. Suelen crear un buen número de ideas, sumadas a un alto grado de compromiso en el desarrollo de las mismas. Deambulan entre realidad y ficción.

2. ORIGINALIDAD

Su naturaleza los lleva a rechazar clichés sociales, convenciones y normas. Se muestran rebeldes y sienten la necesidad de actuar de manera personal según sus propios criterios.

3. COMPROMISO

Disfrutan llevando a cabo sus planes y retos, superando las situaciones complicadas hasta la consecución de sus metas. Disfrutan con lo que hacen de una forma extraordinaria: cuando trabajan, permanecen en estado de Flow (El Estado de Flow o Estado de Fluidez, ocurre cuando estamos tan inmersos en una actividad que parece que el tiempo vuela y disfrutamos del placer de cada segundo que pasa).

4. AMBICIÓN

Se fascinan de poder influir sobre los demás, de ser el centro de atención y de obtener reconocimiento y prestigio social. Esto los motiva a superarse y a querer demostrar su valía. No deja de ser una virtud, ya que nos conduce al estudio y conocimiento permanente de lo que nos ocupamos como oficio o profesión.

5. HOLISMO

Los sujetos creativos son capaces de entender las diferentes facetas de las situaciones o los problemas, pudiendo hallar soluciones creativas e ingeniosas. No se ciñen a estructuras de pensamiento cerradas, sino que logran combinar distintas técnicas, habilidades y conocimientos con éxito, siendo capaces de crear herramientas o piezas artísticas de gran valor.

6. INESTABILIDAD EMOCIONAL

Habitualmente experimentan emociones cambiantes y fluctuaciones en su estado de ánimo. Suelen relacionarse estos síntomas con problemas de autoconfianza.

7. POCA SOCIABILIDAD

Suelen mostrarse sumamente críticos y tienden a ser reacios a dar su aceptación a otras personas. Parece ser que todos los rasgos asociados al pensamiento creativo, como la orientación asociativa (que se relaciona con el ingenio), y la flexibilidad (asociada a la capacidad de proyección), son las características más determinantes para el desarrollo de la personalidad creativa.

En cuanto a los pobres niveles de sociabilidad hallados en el estudio, Martinsen apunta que los empresarios deberían tratar de encontrar un equilibrio con el fin de hacer converger en las empresas la capacidad de cooperación con el ingenio y la creatividad. “Los trabajadores creativos pueden tener carencias en el pragmatismo de sus acciones”, nos dice Martinsen.

Por el Lic. Mariano Vega Botter

Neuropsicólogo