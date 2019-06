Creatividad: cómo y por qué

29/06/2019 - 22:18 Para vivir mejor

La creatividad se define como el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la misma vez. Para establecer la relación entre ese entorno nuevo y la realidad, nos servimos de nuestra imaginación. Es frecuente que la gente conciba la creatividad como un atributo o cualidad con la que, prácticamente, se nace. La “creatividad del artista” es la más reconocida como genuina, pero ¿qué tiene un artista para desarrollar esa faceta creativa?

Descubriendo las claves de la personalidad creativa

El mundo que nos rodea lo percibimos cada uno de nosotros de distinta manera. Tenemos en nuestra mente una versión personalizada de la realidad, es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia visión del mundo que sentimos y entendemos, guiado por nuestra propia experiencia. Muchos artistas de la historia han sido relacionados con algún tipo de desequilibrio o trastorno psicológico; personas temperamental, melancólica, solitaria… Freud, expresó esta circunstancia con las siguientes palabras: “Hay siempre una patología que remite con frecuencia a experiencias traumáticas de la infancia, una apertura a los conflictos del inconsciente”. Los psicoanalistas debaten respecto hasta qué punto una persona con un tipo de trastorno puede llegar a convertiste en un genio. Para Freud, la creatividad es la cumbre del deseo del artista, una abertura hacia los deseos y fantasías reprimidas, donde caben la neurosis o personalidades psicóticas. En cambio, el psicoanalista Ernst Kris asoció la creatividad con la habilidad de encontrar nuevas conexiones entre ideas. Una receta compuesta en conjunto con el pensamiento consciente e inconsciente.

Claves para entender la mente creativa

Si nos paramos a pensar en escritores, escultores, maestros del arte y vendedores de sueños; la inmensa mayoría comparten un relato de su vida intensa, pensamientos profundos, búsqueda de la verdad y la perfección, desengaños y dolor, la autopercepción de un YO profundo con el que nos sentimos identificados. Hay personas que me cuentan en repetidas ocasiones en consultorio, que durante sus pesadillas, en su momento más descorazonador o en su momento de un júbilo más intenso, es cuando encuentran la llave que da paso a la idea que estaban buscando, o al concepto que da un nuevo color al sentido de la vida. La continua búsqueda es la que nos mueve, creando puentes con nuestra imaginación. Un significado o una experiencia es el lienzo creativo que buscamos para plasmar algo inexplicable y es el artista el sabio que nos lo explica, el que nos muestra que es posible ir más allá de lo que conocemos. Por tanto, no debemos descartar que la creatividad va acompañando a la evolución de nuestro mundo, y que es en nuestro mundo donde adquirimos nuestra visión e inspiración creativa. La teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard sin ir más lejos, ya nos advierte que cada persona es única e irrepetible y posee determinadas destreza y habilidades, que no deben ser objetivizadas. No hace falta ser una persona con un nombre conocido para participar en la explosión de algo nuevo, solo necesitamos cerrar los ojos y dejarnos llevar, para convertirnos en nuestro propio genio.

¿Cómo se diferencia del pensamiento convencional?

En las siguientes líneas vamos a ver cómo se diferencia exactamente el pensamiento creativo del pensamiento convencional o pragmático.

1. No depende de la relación entre una cosa y otra

La principal diferencia entre el pensamiento de carácter creativo y el de carácter lógico-pragmático es que el primero no depende de las relaciones lineales que existan entre dos o más objetos para poder establecer una comparativa o idea. Cuando el pensamiento es creativo se basa más en principios abstractos, que a primera vista no tendrían mucho sentido pero que a pesar de no seguir los patrones convencionales de la lógica otorgan y generan nuevos significados.

2. Implica mayor visualización

Una de las principales características del pensamiento creativo es que requiere de una capacidad de visualización mayor que la del pensamiento estructurado. Cuando buscamos alternativas nuevas ante alguna situación (creativas) imaginamos los posibles escenarios que obtendremos, mientras que con el pensamiento lógico y estructurado por lo general esto no es tan necesario, teniendo en cuenta que el sujeto ya se da por enterado de lo que va a ocurrir si hace las cosas de la manera clásica.

3. Agotamiento psicológico

Emplear recursos creativos constantemente resulta en un desgaste importante, a diferencia de los recursos convencionales o usuales, los cuales se basan en la costumbre.

4. Proceso constante de aprendizaje

El pensamiento creativo implica mantenerse en un proceso de aprendizaje constante. La creatividad proviene de los conocimientos que la persona ha adquirido e internalizado, es de ellos que nacen luego las ideas originales enfocadas a las necesidades del momento.

Por el Lic. Mariano Vega Botter

Neuropsicólogo