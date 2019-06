“El que gane deberá eliminar miles de restricciones, o cada día seremos más pobres”

30/06/2019 - 00:58 Economía

¿Cuáles son los problemas económicos más acuciantes que se deberán afrontar más allá de quién gane las elecciones de octubre?

Los problemas son los que ya conocemos: encontrar el equilibrio fiscal, ya que no se puede gastar más de lo que se recauda. Ese equilibrio tiene que lograrse reduciendo gastos ya que es inimaginable que se sigan subiendo impuestos. El nivel de impuestos actual impide al sector privado producir, y al mismo tiempo el Estado tiene gran cantidad de gastos que dificultan actuar al sector privado. En la medida que los gastos se dirijan a sectores que mejoran la productividad, son bienvenidos (por ej. autopistas y puertos, escuelas y hospitales), pero gran parte de los gastos son en funciones que no le competen, (por ej espectáculos musicales).

Además de redefinir las funciones del Estado, lograr eficiencia y mejorar los servicios es importante fomentar las exportaciones, generar un sistema impositivo que fomente la producción y el ahorro, reducir las asimetrías entre las provincias. A nivel nacional se está haciendo un esfuerzo en reducir la carga burocrática que no se percibe en las provincias. Mover papeles cuesta plata y tiempo que no se dedica a algo más útil.

¿Habrá dólares suficientes para afrontar pagos de deuda con el FMI a partir de 2020?

Todo es cuestión de precio. Indudablemente el sector privado exportador genera dólares y además hay gran cantidad de ahorros en dólares. El tema es el monto de importaciones y que el Estado debe comprar los dólares en el mercado con el excedente financiero que tenga. Como ese excedente es muy bajo, y asimismo hay dudas- justamente- de que disponga de esos fondos, el precio del dólar tiende a subir.

¿Cuál es el escenario que se plantearía con un triunfo de Macri y cómo sería con un triunfo de la dupla Fernández Fernández?

La economía argentina es extremadamente rígida. Quienquiera que gane deberá eliminar miles de restricciones, o cada día seremos más pobres. Me refiero a lograr que las personas estemos entrenadas y capacitadas para mercados laborales vertiginosos, que los impuestos, aunque sigan siendo elevados sean coherentes y se elimine el actual impuesto al ahorro, que la asistencia social le llegue generosamente al que la necesite, pero sólo al que la necesite. Todos esos y muchos cambios más requieren leyes del Congreso. Recordemos que el Vice es el presidente del Senado. No sé quién ganará pero ambos candidatos a Vice (Pichetto y C F Kirchner) deberían contarnos cómo piensan abocarse -¡desde el primer minuto!- a quitarnos esta mochila de piedras que llevamos encima.

Llevamos varias semanas de calma cambiaria, ¿hay razones que permitan pensar que la economía comienza a estabilizarse o es solo un efecto que dura hasta octubre?

Hay razones de dos tipos: por un lado el mercado sabe que el BCRA puede intervenir, y por lo tanto no es necesario comprar a cualquier precio. Por otro lado, las incertidumbres políticas de a poquito se van diluyendo, con todos los candidatos indicando que van a cumplir con sus compromisos. Como dicen los jóvenes, si alguien cree que vienen los Orcos a atacar, tratará de defenderse. Si esa amenaza no existe, sólo hay que ser prudente, sin necesidad de amurallarse detrás de los dólares.

Estimó que la inflación no bajará en forma veloz

¿A qué estima que se debe la desaceleración de la inflación?¿Es sostenible esa tendencia en el tiempo?

Es cierto que una política monetaria tan contractiva tiene gran efecto (tanto en precios como en la recesión que estamos pasando) pero también es cierto que las deudas a futuro de BCRA y Tesoro hacen pensar que tal vez sea necesario relajar la actual política. Si la misma se logra mantener creo que la inflación aflojará. Quiero creer que la tendencia se mantendrá. Pero nunca, repito, nunca, puede ser un fenómeno veloz, a menos que estemos dispuestos a sacrificar violentamente el nivel de actividad. Ese no es el caso. Conviviremos con la inflación durante muchos meses o años más.

Puesto en otros términos, si se optó por una reducción del gasto que es muy gradual por temor a los efectos sobre la economía, mal puede esperarse un cambio abrupto en la inflación.

También es cierto que ya tenemos una recomposición de precios relativos bastante razonable, y ya no será necesario tanto esfuerzo para reacomodar (precios del dólar y energía son los grandes ejemplos).