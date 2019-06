Old Lions luchó, pero no pudo ganar en Tucumán

30/06/2019 - 01:37 Deportivo

Old Lions jugó un gran partido en Tucumán y estuvo a punto de dar la sorpresa, pero terminó cayendo de manera ajustada por 31 a 27 frente a Tucumán Lawn Tennis por los cuartos de final del Regional del NOA, en el que ahora el equipo santiagueño deberá jugar por el 5º lugar ante Tarcos, que cayó en el otro partido frente a “Uni” de Tucumán. Old Lions arrancó con mucha actitud y hubo 15 minutos frenéticos y de pura emoción. El capitán Facundo Leiva anotó sobre los 14 el primer try de la tarde y Juan Villalba anotó la conversión para darle ventaja al León, pero enseguida Tucumán Lawn Tennis consiguió un try penal para igualar el juego. No pasó mucho y sobre los 20, Adrián Arévalo volvió a poner en ventaja a la visita en un encuentro que no daba respiro y así, unos minutos después los tucumanos volvieron a igualar en 17, resultado con el que se cerraría la primera mitad.

En el complemento fue Tucumán Lawn Tennis el que golpeó primero para anotar su tercer try y ponerse por primera vez arriba en el marcador. Sin embargo, Old Lions asimiló bien el golpe y con un try de Facu Leiva, lo igualó. Luego un penal de Juan Villalba los puso arriba pero en el cierre apareció el local para apoyar y sellar la victoria.