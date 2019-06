“El agente de Capelli sabía que la renovación estaba caída”

30/06/2019 - 01:39 Deportivo

El presidente del Club Ciclista Olímpico, Dr. Oscar Ledesma Abdala, salió al cruce de los dichos vertidos por el entrenador Adrián Capelli para aclarar cómo fue su desvinculación de la entidad bandeña.

Ledesma Abdala responsabilizó al agente Carlos Prunes de no haberle avisado que la negociación había finalizado al no llegarse a un acuerdo económico.

- ¿Cómo fue la desvinculación de Capelli?

- Había una intención que Adrián continuara, pero la renovación nunca estuvo garantizada por el tema económico.

- ¿Capelli estaba al tanto de la situación económica del club?

- Por supuesto que sí, antes que se fuera le dijimos que íbamos a disponer del mismo presupuesto de la liga que está terminando.

- ¿Se pueden conocer pormenores de la negociación?

- Nosotros no tenemos nada que esconder ni andar operando con grandes medios que nunca sacaron información de básquet y que curiosamente ahora se ocupan del ‘Caso Capelli’. Cuando nosotros intentamos avanzar con Adrián prácticamente no nos dejó hablar y nos derivó con su agente. Fue así que Carlos Prunes nos pidió el 50 por ciento de incremento en el sueldo de Capelli sabiendo que estábamos con el mismo dinero de la liga que pasó. Se le dijo que no se podía y propuso un 30 por ciento, más comisiones. Le reiteramos la negativa, aclaro, no porque Adrián no se lo merecía, que hizo un gran trabajo, sino porque no podemos pagar lo que no tenemos. Al no modificar la postura Prunes dimos por finalizada la operación entendiendo que no había nada más que hablar.

- Capelli dice que se enteró por las redes sociales que no seguiría en Olímpico.

- Es lamentable si fue así, nosotros suponíamos que su agente le iba a comunicar. Prunes sabía que la renovación estaba caída por el incremento que pidió. Por otro lado hay que ver si Capelli sabía que su agente iba a pedir el 50 por ciento. Nosotros hicimos lo que correspondía y lo que nos había pedido Adrián oportunamente que era hablar directamente con su representante.

- ¿Usted pudo hablar con Capelli?

- Como correspondía intenté comunicarme con Adrián, pero no pude. Después me enteré que había viajado al exterior. Le mandé un mensaje agradeciéndole por los servicios prestados y marcándole que se había ido por la puerta de adelante del club a diferencia de otros entrenadores. Está claro que Adrián merecía continuar y con una mejora en su salario, pero lamentablemente no pudimos y tuvimos que ir por otra opción.