Maverick Viñales se llevó la victoria en Assen

30/06/2019 - 10:55 Deportivo

Por fin se dio el esperadísimo primer duelo por la victoria en MotoGP entre Marc Márquez y Maverick Viñales, y fue este último quien se llevó el trofeo a casa en Assen, tras cuatro adelantamientos entre ambos, y con casi cinco segundos de ventaja en la línea de meta.

El 12 salía segundo y sólo perdió una posición en la salida, porque desde que tiene bien configurado el embrague de su M1 ya sale mejor. Lo hizo por detrás de Rins y de Mir, para alegría de Suzuki antes del disgusto que se llevarían después. Álex se fue al suelo cuando lideraba la carrera en la tercera vuelta y Joan, que heredó el liderato, perdió posiciones inmediatamente, pasando del primero al quinto. El mallorquín se rehízo y mantuvo en la segunda parte una gran pelea con las Ducati oficiales. Llegó a rodar cuarto por delante de ellas, pero se coló al final y terminó octavo. El consuelo es que dejó el sello, aunque no tanto como otro novato que ya suma dos podios consecutivos. Se trata de Quartararo, que lideró durante bastantes vueltas la prueba, y acabó instalado cómodamente en la tercera posición, sin que nadie le inquietara por detrás ya que le metió algo más de cuatro segundos a Dovizioso, que fue cuarto.

Con la carrera ya decidida y tras ver que no reducía la ventaja de medio segundo, Márquez acabó por tirar la toalla. Viñales se fue más de un segundo. Victoria para Yamaha y 'Mack'. No lo hacía desde Australia del año pasado. La pena es que el duelo no será por el Mundial, que está cada vez más encarrilado para Marc.