Fernando Dente enfrenta un desafío en “Bia”

El actor, cantante, bailarín y director de teatro Fernando Dente, quien interpreta a un traumado joven en silla de ruedas en “Bia”, la nueva tira juvenil musical de Disney Channel, afirmó a Télam que personajes como el suyo pueden ser abordados de manera “naturalizada” porque “las nuevas generaciones vienen con el corazón y la mente mucho más limpios”.

“Es muy interesante que haya personajes como el mío, que para las nuevas generaciones no se corren de la norma”, dijo Dente.

Con el rol de “Víctor”, Dente regresa a una compañía que conoce como pocos; fue en Disney que le llegó la fama hace 12 años, cuando protagonizó la versión local de “High School Musical”.

Con lo bien que baila, ¿por qué lo pone en silla de ruedas?

Es algo que llama la atención porque una característica mía es el baile. Pero creo que está bueno, porque bailo de otra manera. Lo que más me convocó para aceptar hacerlo y para subirme a esta aventura era cómo poder transmitir lo mismo desde la silla.

¿Se puede transmitir lo mismo?

Uno empieza a investigar y hay gente que baila espectacular desde la silla. También se trata de desmitificar un poco esto de que hay cosas que se dejan de hacer por estar en una silla de ruedas; obviamente que hay impedimentos y quizás sea más tedioso para llegar a algunas cosas, pero la verdad es que una frase que aprendí es “la silla está en la cola y no en la cabeza”.

¿Cómo fue el proceso de aprender a moverte así?

Fue difícil al principio, por una cuestión más emocional porque para mí el movimiento de mi cuerpo es una cuestión vital. Pero después cuando conocí a mi coach, que es una chica que está en silla de ruedas que tuvo un accidente muy parecido al de mi personaje, derribó todo lo que creía acerca de las personas con discapacidad. Tiene una vida plena, está en pareja, tiene proyectos, viaja por todo el mundo, es jugadora profesional de básquet, es feliz.

¿Y tu personaje, Víctor, es feliz?

Víctor está bastante atravesado no por su discapacidad sino por otras cosas que pasan en su historia que lo tienen bastante tiempo encerrado en su cuarto. A diferencia de su hermano Alex (Guido Messina), que es muy extrovertido, Víctor es más sensible, con la música y el arte con un peso muy grande en su vida.

¿Cómo vivís la repercusión de Bia? Aún antes de estrenar el lunes tenía más de 100 clubes de fans en las redes.

Son los beneficios de la herencia. Es algo que Disney viene construyendo hace muchos años con Violetta, con Soy Luna. Un poco estamos heredando ese público, esa fidelidad que supo construir Disney.

¿Qué distingue a Bia de esas predecesoras?

Algo buenísimo de la serie es que no hay buenos y malos. Cada personaje tiene una razón de ser, su accionar tiene una justificación. Cada uno de los personajes va pasando por distintos lugares emocionalmente y pueden sorprenderte, no son previsibles.

¿Son más reales?

No se cae en los estereotipos del pobre bueno y el rico malo, o la chica linda que no quiere a la que no se arregla tanto. No es que esté subrayada la integración del distinto, sino que simplemente es algo que sucede.l