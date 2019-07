FÚNEBRES | 1 de julio de 2019

30/06/2019 - 22:47 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Delia Dorotea Ruiz (Quimilí)

- Juan Carlos Salto (Quimilí)

- Luis Héctor Ledesma (Quimilí)

- María Dolores Contreras

- Teresa Noemí Díaz

- José Reynaldo Gramajo

- Emanuel Hallak

- María Esther Diaz de Benévole

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Luisita Lami de Palencia, sus hijos Mariela, María del Carmen, Roberto, Maithy, Carolina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Beto. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO, RAMÓN NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Compañeros de trabajo de su hermana Delia: Lilia Fernández y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO, RAMÓN NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Compañeros de trabajo de su hermana Delia: Karina Almaras , Roxana, Claudia y demás compañeros de sala Nº 3 del Hospital Regional participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CANLLO, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció 28/6/19|. Sus tíos Juan Carlos Canllo, Teté Arroyo y su primo Marcelo A. Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y demás familiares, rogando pronta resignación.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Noemí Eleán de Chaud, sus hijos Ariel, Paola y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos es el Reino de los cielos". Su amiga Norma Azar, su esposo Nazih Nader y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su amiga Piru Azar y su esposo Tuffí Saad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su amiga Chiqui Azar, su esposo Abud Saad e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COLLADO DE DE LA RÚA, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sara Llugdar de Azar y sus hijos Emili, Felipe y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance.

CONTRERAS, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus hijos Sebastian, Exequiel, Analia y Emiliano Herrera, h. pol Marcos Perez, su nieta Ludmila, su hermana Rosa Contreras, sobrinos, cuñados y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9.00 hs en el cementerio de VILLA GUASAYÁN, COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162, TEL. 4219787.

DÍAZ, TERESA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su madre: María, sus hnos.: Lili, Jorge y Silvina, hnos. pol. y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, TERESA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su hermano Jorge, su cuñada Mariela, sus sobrinas Mili, Aimara y Rita, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso.

DÍAZ, TERESA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su hermana Silvina, sus sobrinos Agustina, Sol, Banja, sobrino nieto Tisiano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Abel Cordero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Raúl y Ana enestos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Acompañan con profundo dolor su vecinos; Ysabel Mendieta y flia., Argentina de Robles y flia., Viviana de Torres y flia., Antonia Chavez y flia., y Ramona Sosa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Miguel, Maria y Miguelito, despiden al querido " Isaurio " con profundo dolor y mucho carriño. Acompañan a Myriam, Dadin y Silvia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JOSÉ REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su esposa Peluza, sus hijos Diego Alejandro, Rita, Gisela y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GRAMAJO, JOSÉ REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus nietos Jimena, Matias, Nico, Aldana, Camila, Alejo Valentin y Iara., hijos politicos Gustavo Medina, Mariela, Romina y José Juarez Beck, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GRAMAJO, JOSÉ REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Querido primo vivirás eternamente en nuestros corazones. Omar, Titina, Ruben, Roxana, Viviana y Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JOSÉ REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Oh mi Jesús, dame fuerzas para soportar los sufrimientos y para que mi boca no se tuerza cuando bebo el cáliz de la amargura". Los amigos de sus hijas Rita y Pory: Miguel Murad, Daniela Vieyra e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Felices los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Fuiste una hija agradecida, una hermana cariñosa, una esposa ejemplar, una madre excepcional, una amiga incondicional. Fuiste querida por todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Que Dios te guarde por siempre en su morada celestial. Paulina, Anchi, Poro, Pelado, Manuela y sus respectivas flias. lamentan mucho tu partida y abrazan a Tonongo y toda tu flia. rogando fervientes oraciones por tu eterna paz y cristiana resignación para tus deudos.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus hijos María José, María Eugenia, Jose Maria, Guillermo Martin, Emma, h. pol. nietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio LA PIEDAD, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL. 4219787.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Toti querido, que dolor tan grande nos deja tu partida. Sus primos Dorys, Dany Díaz Jugo y Andrea Carolina y sus hijos Nicolás y Agustín Díaz Jugo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su prima María Susana Jugo, César Arias y sus hijos Cecilia, Pilar y Pablo Arias Jugo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su prima Adriana Jugo, su esposo Michel Sayah Correa y sus hijos Michel, Tomás y Yamile Sayah Correa participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su prima María Isabel Díaz, sus hijos Claudia Marcela Coronel, María Fernanda Coronel de Ventimiglia y flia. y Juan Carlos Coronel y su esposa María de los Ángeles Pereyra de Coronel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AUGUSTO ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Señor, llévalo a tu Madre para que en su corazón, viva y muera de amor". Participan con dolor sus compañeros del Grupo de Adoración, Alabanza y Acción de gracias al Santísimo Sacramento de la Catedral Basílica. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Ing. Carlos G. Ferreiro, Susana Achával y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Puchi, Mónica y demás familiares en este dificil momento.Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Carlos Alberto Arias participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Puchi y Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Jefatura y personal de la Zona Vial Nro 7 Quimili participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Ing Victor Paztrotta. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Luis Fernandez, su señora Mari Ibañez y sus. Hijos Luis, Franco, Dayana, Mariangeles y Alvaro Fernandez participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo y amigo Ing Victor Paztrotta. Quimilí.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Walter Chedid, Maria A. I. Raed y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Puchi y Martita. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Luis Alberto Chedid y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Puchi. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Pedro, Sandra, Alejandra, Claudia, Eugenia, José, Mariano, Patricia, Mónica, y Eugenio, participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Victor y acompañan en su pesar a Marti y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "El que cree en mi vivirá para siempre". Ricardo Ramendo y flia., Maria del Transito Ramendo, participan el fallecimiento del querido vecino de años Victor Paz. Acompañan a su flia. en la oraciones. Elevan plegarias por el descanso eterno de su alma.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Daniel Montes, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 30/6/19|. Sus hermanos Cacho, Selva, sus hnos. pol. Pedro y sobrinos Carlos, Daiana, Jimena y Roxana participan con dolor sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPROAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROMERO, FRANCISCO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Su sobrina Paula Cáceres Romero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, RENÉ BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció 29/6/19|. Su esposa Reina, sus hijos Pedro y Pelu, h. pol. Oscar y Cristina, nietos Mauricio, Gabriela, Bautista y Junior participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cement. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

BERNASCONI, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/99|. Su hermana, hijos, sobrinos y nietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse veinte años de su fallecimiento.

NAVARRO, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. "El tiempo pasa, más te siento vivo en mi corazón. Cómo no recordarte, si me formaste con tus mejores ejemplos de vida. Cómo no agradecerte tantos consejos de persona cabal, que me permitieron abrir los caminos más claros y sólidos y llegar a ser una persona de bien, tal como tú me prodigaste y mostrarte a lo largo de tu existencia. Me siento orgullosa de estar rica herencia que me legaste y que podré transmitir en tu nombre a los míos. Pido que el Áltísimo te cobije en un sitio privilegiado de su Reino, tan merecido que lo tienes. Tu hija Nilda". Al recordarse el tercer mes de su deceso, su esposa, sus hijos y familia toda harán oficiar una misa hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, para pedir por su descanso eterno y rogar al Todopoderoso le permita gozar de la luz de su rostro.

SÁNCHEZ, MATEO ORLANDO (Crio. Gral. R.E.) (q.e.p.d.) Falleció el 1/07/14|. Su esposa Margarita Beltrán, sus hermanos, hijos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano, rogando por su eterno descanso. Al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento.

SÁNCHEZ, MIGUEL WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. Su ausencia llena nuestros ojos de lágrimas y aflige nuestros corazones, aunque su recuerdo llena todo nuestro ser de un gran gozo. Esa luz que ahora desprende, será nuestra guía en la vida vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hermanas, sobrinos, sobrinos nietos invitan a familiares amigos y vecinos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Mi amor hace 7 meses que ya no estás con nosotros, duele mucho, mi hija. La casa está vacía, en silencio, ya no está tu alegria, tus cantos, tus bailes, tu música y sobre todo tu amor, tu cariño, tus besos, ya nada es lo mismo sin vos amor puro. Mil besos al cielo, ángel. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Tu mamá Giani, tu abu Claudia, tu tio Matias y tu prima Valentina. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ DE BENÉVOLE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su hija Claudia Benévole, sus nietos Mariano, Milagros, Fátima y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE BENÉVOLE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Su sobrina María Cristina Tévez, Nicolás Farías y sus hijos Nicolás, Javier y Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Esther. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, GILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia de Dios ". Marcelita, que fugaz fue tu vida pero en los pocos años brindaste mucho amor al prójimo dando lo que más te gustaba hacer "enseñar al que necesitaba". Mercedes de Nediani y flia. participan con profundo dolor tu inesperada partida al reino de Dios. Rogamos resignación a su madrecita Rosita y familia. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

CORONEL, ROSARIO ÁNGELA (Q.E.P.D.) Falleció el 01/7/16|. Al cumplirs el 3º Aniversario de su fallecimiento. Su esposo Carlos Stenek, invita a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy Lunes 01/07/19, en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, para rogar por el eterno descanso de su alma.

LÓPEZ, HÉCTOR CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Canducho: ya 9 días de tu partida al reino celestial, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Tus hijas María Cristina, Soledad, Liliana, Rosana, tus nietos, bisnietos y tataranieta invitan a la misa que se oficiará el lunes 1 de julio a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARNICA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció 30/6/19|. Su esposa Elva Pérez, hijos Evarista, Juan Carlos y Nélida, nietos, bisnietos y demás fliares. participan con dolor su partida, sus restos fueron inhumados s.v Gorostiza. Suc. Fernández y llevados al cementerio de Fdez. 11 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPROAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus tíos Luisa Z. Hallak de Retondo, Héctor Edmundo Retondo, sus primos Pablo, Constanza, Marta Elena y Mariana Retondo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus tías María Leonor Hallak, Marta Elena Hallak (a), Lidia Sofía Hallak (a), sus primos Carla Romano Hallak de Alvarado y flia. y Juan Emilio Romano Hallak (a) y flia. participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Marcelo, Nene, Marina y Betty Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Sus familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

RUIZ, DELIA DOROTEA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/19|. Sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

SALTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su familia participa con el dolor más profundo su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

Invitación a Misa

Recordatorios

CONCHA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. El destino no nos permitirá nunca más volver a verte. Es muy triste saber que no podemos abrazarte más, solo nos queda las huellas que dejaste en nuestros recuerdos. Su hermana Telma Margarita Concha, su comadre Palmira Ibárra de Sánchez y familia acompañan en el dolor a la familia Concha. Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre