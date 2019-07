Si no se adoptan medidas de seguridad, el eclipse puede causar graves daños a la vista

30/06/2019 - 23:39 Santiago

Mañana el universo vivirá el fenómeno astronómico más importante del año, cuando se produzca el eclipse total de sol, y Santiago del Estero es uno de los sitios privilegiados desde donde se podrá observar el mismo. Según confirmaron desde el Observatorio local, el fenómeno se podrá ver en nuestra ciudad entre las 16.35 y las 18.50.

Hasta el momento, los portales del tiempo anticipan que el cielo estaría despejado, y la tarde prácticamente se transformará en noche, debido a que la luna se interpondrá entre el sol y la tierra, un fenómeno que ocurre cada 18 meses en algún lugar del mundo, pero pueden pasar muchos años antes de que pueda suceder en el mismo lugar.

Advertencia

Sin embargo, si no se toman recaudos, el apreciar el fenómeno podría acarrearnos algunas consecuencias negativas, especialmente a la vista, según advirtió el oftalmólogo local, doctor Ricardo Passone.

“Observar un eclipse solar es una experiencia memorable, pero mirar directamente al sol puede producir grave daño a los ojos. Mirar directamente al sol, aún por un corto período de tiempo sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la vista, conocida como retinopatía solar”, alertó el profesional.

Indicó que hay solo una forma segura de mirar directamente al sol, ya sea durante un eclipse o no, que es “a través de filtros solares especiales para ese propósito, estos filtros solares se utilizan en los ‘anteojos para eclipses’ o en visores solares manuales; deben cumplir las normas mundiales altamente específicas conocidas como ISO 12312-2”.

“Hay que tener presente que los anteojos de sol comunes, aún los muy oscuros, o los filtros artesanales, hechos en el hogar no son seguros para mirar el sol”, avisó.

Explicó que, para ver el eclipse, se deben seguir los siguientes pasos:

“Examine cuidadosamente sus filtros o anteojos solares antes de usarlos. Si ve cualquier rayón o deterioro, no los use; lea y siga cuidadosamente las instrucciones que vienen con los filtros solares y/o los anteojos solares para eclipses; ayude a los niños a asegurarse de usar adecuadamente sus visores solares manuales y sus anteojos para eclipse solar; antes de mirar directamente al sol brillante, deténgase y cubra sus ojos con los anteojos para eclipse o con el visor solar. Después de mirar al sol, voltéese en dirección opuesta y quítese el filtro, no se lo quite mientras esté mirando al sol”.

Passone dijo que “el único momento en el que puede mirar el sol sin el filtro solar es durante el eclipse total. Cuando la luna cubre completamente el sol y todo se oscurece por completo, puede entonces quitarse el filtro y mirar esta experiencia excepcional. Luego, tan pronto como vuelve a aparecer la luz del sol, colóquese de inmediato el visor solar para ver la parte restante del eclipse, mientras el sol se va descubriendo parcialmente”.

Insistió en que nunca debe mirarse al sol no eclipsado o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otros dispositivos similares, sin filtro. “Esto es muy importante incluso si se está usando anteojos para eclipse o si se tiene un visor solar al mismo tiempo, los intensos rayos solares que pasan por estos dispositivos pueden dañar tanto el filtro solar como sus ojos”.

También aconsejó consultar a un astrónomo experto si se quiere utilizar un filtro solar especial con una cámara, un telescopio, binóculos u otro dispositivo óptico. l