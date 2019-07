El pueblo de Icaño y la comuna local distinguieron a Central Córdoba

01/07/2019 - 00:22 Interior

ICAÑO, Avellaneda (C) Se concretó en esta localidad, un evento deportivo que organiza y fiscaliza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, y en ese marco las divisiones inferiores de Central Córdoba llegaron para enfrentar a las divisiones locales de Atlético Icaño.

Fue el encuentro futbolístico la ocasión para que las autoridades de la Comisión Municipal realicen un reconocimiento al Club Central Córdoba por el reciente ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol.

Fueron Mario Britos y Daniel Pérez, en calidad de coordinadores de la delegación que visitó esta localidad, los que recibieron la plaqueta y un banderín por parte de las autoridades del Club Atlético Icaño.

La placa fue entregada por el comisionado municipal Juan Marcelo Navarro, en el acto realizado previo a los encuentros de fútbol de las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

También estuvo presente el icañense Raúl Alberto ‘Flaco’ Farías, quien integró el histórico equipo de Central Córdoba que en el año 1971 conquistó el Torneo Regional y clasificó para jugar el Torneo Nacional. Allí fue compañero del ídolo ferroviario Pablo Federico Díaz, entre otros grandes valores como Manuel Rojas, el “Gringo” Parot, “Polo” Maqueprang, “Pepe” Casares, Oscar Lobos, Alberto Chazarreta, Adrián Nuño, “Pieri” Saganías, Amado Roldán, Pedro Brué, entre otros más.

Momentos de onda emoción se vivieron durante la fresca mañana icañense con la visita de los chicos del club santiagueño, lo que demuestra el sentimiento futbolero de todo el interior santiagueño por el logro deportivo de Central Córdoba.l