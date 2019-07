Suspenden una pelea de MMA por “exceso” de sangre

01/07/2019 - 00:46 Mundo Web

La gran cantidad de sangre en una pelea de artes marciales mixtas debió ser suspendida en el tercer asalto debido al exceso de sangre que manaba de las heridas que se infligieron los contrincantes, el escocés Ross Houston y al danés Nicholas Dalby.

La sangrienta batalla fue parte del torneo Cage Warriors 106 de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), que se celebró este sábado en Londres (Reino Unido).

En el primer asalto Dalby sufrió un corte en el codo, pero se logró recuperar y en el segundo round le rompió la nariz de Houston, mientras que en el tercero el danés propinó a Houston un fuerte rodillazo que hizo reaccionar a los médicos, que expresaron su preocupación por la cantidad de sangre derramada. Tras el intercambio de unos cuantos golpes más, el árbitro decidió detener la pelea.

