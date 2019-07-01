Difunden las identidades de los jubilados sobrevivientes

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Se dio a conocer la lista de las 44 personas que resultaron heridas durante el vuelco de un colectivo en el cruce de las rutas 308 y 157, en la ciudad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán. Estos son los lesionados y los hospitales a los que fueron trasladados:
HOSPITAL DE CONCEPCIÓN
- HERRERA, ADRIANA ESTER
- DELGADO, IRIS DEL CARMEN
- MOYANO, MARTA
- COCENTINO, MIRTA GLADIS
- GALVEZ MARIA, TERESA
- ZAPATA, JUANA
- PERALTA, ELSA
- LIENDO, LUCRECIA
- TAPIA, SILVIA
- LOPEZ, GLORIA
- MORAN, LEONOR
- SOLOA, BLAS LUIS
- SALINAS, CRISTIAN
- QUEVEDO, MABEL
- MENDEZ, MARIA ELENA
- SILVA, RENÉ
- CHAVEZ, SILVIA
- SANCHEZ, SILVIA
- OJEDA, OSCAR EDUARDO
- ZAIRA, GUIARDINA
- SILVA, ELDA CLARA
- PERALTA, HUGO
- LO PRESTI, PATRICIA
- PEREIRA, ESTELA
- MENDEZ LOPEZ, RAUL ENRIQUE
HOSPITAL DE MONTEROS
- AVILA, MIRIAM
- BRAÑA, MIRTA
- BUSTOS, GRACIELA
- REGULES, DANTE SANTIAGO
- RIVERA, GRISELDA
- NAVARRO, NORMA
HOSPITAL LA MADRID
- CRUZ, MARCOS FABIAN
- GUZMAN, ARIEL
- MONTORO, GUSTAVO ADOLFO
- MOYANO, ANGEL
- CISTERNA, MARCOS
HOSPITAL DE ALBERDI
- CASTRO, ARACELI
- ZAPATA, JUANA
CAPS DE GRANEROS
- SIOLA, OLGA
HOSPITAL DE SIMOCA
- SCARPO, AIDA
- FERREIRA, EDIT
- CORTECHINI, HECTOR
HOSPITAL PADILLA
- FERREIRA, ANGELICA
CENTRO DE SALUD
- ROJAS, JORGE