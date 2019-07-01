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Difunden las identidades de los jubilados sobrevivientes

- 16:59 Policiales

Se dio a conocer la lista de las 44 personas que resultaron heridas durante el vuelco de un colectivo en el cruce de las rutas 308 y 157, en la ciudad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán. Estos son los lesionados y los hospitales a los que fueron trasladados:

HOSPITAL DE CONCEPCIÓN

  • HERRERA, ADRIANA ESTER
  • DELGADO, IRIS DEL CARMEN
  • MOYANO, MARTA
  • COCENTINO, MIRTA GLADIS
  • GALVEZ MARIA, TERESA
  • ZAPATA, JUANA
  • PERALTA, ELSA
  • LIENDO, LUCRECIA
  • TAPIA, SILVIA
  • LOPEZ, GLORIA
  • MORAN, LEONOR
  • SOLOA, BLAS LUIS
  • SALINAS, CRISTIAN
  • QUEVEDO, MABEL
  • MENDEZ, MARIA ELENA
  • SILVA, RENÉ
  • CHAVEZ, SILVIA
  • SANCHEZ, SILVIA
  • OJEDA, OSCAR EDUARDO
  • ZAIRA, GUIARDINA
  • SILVA, ELDA CLARA
  • PERALTA, HUGO
  • LO PRESTI, PATRICIA
  • PEREIRA, ESTELA
  • MENDEZ LOPEZ, RAUL ENRIQUE

HOSPITAL DE MONTEROS

  • AVILA, MIRIAM
  • BRAÑA, MIRTA
  • BUSTOS, GRACIELA
  • REGULES, DANTE SANTIAGO
  • RIVERA, GRISELDA
  • NAVARRO, NORMA

HOSPITAL LA MADRID

  • CRUZ, MARCOS FABIAN
  • GUZMAN, ARIEL
  • MONTORO, GUSTAVO ADOLFO
  • MOYANO, ANGEL
  • CISTERNA, MARCOS

HOSPITAL DE ALBERDI

  • CASTRO, ARACELI
  • ZAPATA, JUANA

CAPS DE GRANEROS

  • SIOLA, OLGA

HOSPITAL DE SIMOCA

  • SCARPO, AIDA
  • FERREIRA, EDIT
  • CORTECHINI, HECTOR

HOSPITAL PADILLA

  • FERREIRA, ANGELICA

CENTRO DE SALUD

  • ROJAS, JORGE


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