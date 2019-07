01/07/2019 - 23:13 Deportivo

La práctica de ayer, en el predio del Iosep, fue la última de Alexis Ferrero como jugador de Central Córdoba. El capitán que guió al equipo de Coleoni en los dos ascensos consecutivos (del Federal A a la B Nacional y de la BN a la Superliga) dejó Central Córdoba y seguirá su carrera en el San Luis de Quillota, equipo que milita en la segunda división de Chile.

Arrancar de atrás en la consideración del DT para esta temporada y lo económico, fueron dos factores que pesaron para la decisión que tomó el defensor de 40 años. Así lo expresó en diálogo con EL LIBERAL. “Asumí el compromiso de jugar Superliga como todos los años asumí los retos que tenía por delante de la misma manera, con muchas ganas de entrenar, estar al pie del cañón y a disposición del entrenador. Pero al ver que a lo mejor en la consideración del técnico iba a arrancar un poco de atrás, me llega una propuesta laboral desde lo deportivo en el que voy a tener la posibilidad de jugar. Por eso tomé la decisión de irme. Económicamente también me convenía, es un contrato por 18 meses y decidí aceptar la propuesta. Allá voy con una mochila llena de ilusiones, de sueños y ya con ganas de empezar”, explicó.

Ferrero reconoció que no fue fácil tomar la decisión de emigrar. “Obvio que me costó tomar la decisión porque en dos años hice muchas amistades, conocí mucha gente y me encariñé con el club. Fueron dos años de éxitos permanentes y, obviamente, que es difícil irte de un lugar donde has ganado todo. Pero esto es fútbol y estas cosas habitualmente pasan. Jugadores van, jugadores vienen. Pero yo continúo”, comentó el ahora ex capitán del “Ferro”.

Al profundizar sobre su despedida, contó: “Obviamente que no fue para nada linda. Estaba muy triste hoy a la tarde, realmente me dolió mucho despedirme de todos, del cuerpo técnico, de mis compañeros, de la utilería, médicos. Pero son cosas que pasan, ahora ya estoy un poco más tranquilo, ya pensando en agarrar mis cosas y emprender viaje. Seguramente con el pasar de los días la tristeza va a ir disminuyendo y ya cuando llegue a Chile, será un nuevo comienzo”.

Por último, se despidió del hincha: “A la gente, miles y miles de gracias porque siempre han sido muy respetuosos conmigo. Gracias por su aliento, gracias por todas sus palabras de cariño y de afecto, las cuales estoy recibiendo en este momento. Siempre traté de darles todo desde el lugar de mi persona. Más allá de lo futbolístico, creo que eso es algo fundamental que uno deja cuando pasa por una institución”. l