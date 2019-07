El “Lobo” Fischer, de ganar seis títulos en el fútbol, a ser formador de gimnastas

01/07/2019 - 23:20 Deportivo

Carlos “Lobo” Fischer es uno de los tantos entrenadores de fútbol de Santiago del Estero que hizo camino al andar. No es para menos. Tiene seis títulos en su curriculum y una vasta trayectoria que lo llevó a dirigir a varios equipos de Primera División.

Pero hoy su presente es totalmente distinto. Está a punto de abrir una escuela de gimnasia artística en la ciudad de La Banda y mostrar la otra faceta de un hombre que por muchos años vivió del fútbol y para el fútbol.

“El próximo 15 de julio voy a inaugurar una escuela de gimnasia artística que estará destinada para niñas de 5 a 12 años. Las actividades serán en un gimnasio de la calle Cassafousth 364 de la ciudad de La Banda donde las futuras alumnas tendrán la posibilidad de practicar distintas destrezas que hacen a la gimnasia artística”, comentó Fischer sobre una disciplina que no es nueva para él.

“Yo antes de iniciarme en el fútbol, hace como 25 años, estuve trabajando en la Dirección de Cultura de La Banda y allí por intermedio de una propuesta del profesor Víctor Farhat se armó la idea de la gimnasia artística. Nos capacitamos en Buenos Aires y después se creó la Federación con otros profesores, entre ellos Mario Seco, para organizar torneos internos”, añadió el “Lobo”.

¿Y que pasó con el fútbol?, fue la pregunta que saltó a la palestra.

“Hoy estamos libres. Hace seis años que no estoy dirigiendo en el fútbol santiagueño. Más allá de que en los últimos tiempos estuve trabajando en el área de deportes de la Municipalidad de La Banda, tampoco surgieron propuestas de los clubes. Creo que se habrán olvidado del “Lobo” Fischer”, expresó el técnico que supo salir campeón en varios clubes de nuestro medio, entre ellos Sportivo e Independiente de Fernández, Unión Santiago, Sarmiento, Central Argentino y Villa Unión, respectivamente.

La realidad marca que hoy el fútbol santiagueño se encuentra en su mejor momento. El histórico ascenso de Central Córdoba a la Superliga, el protagonismo de Mitre en la B Nacional y la consagración de Güemes que jugará en la próxima temporada en el Federal A, hablan por sí solo de lo bien que les está yendo a los clubes de esta ciudad.

“Pienso que ahora hay más apoyo logístico. Eso no deja de ser fundamental para que los clubes puedan sostenerse y cumplir con sus proyectos. Es evidente que hay progreso en este sentido”, afirmó Fischer que destacó los logros obtenidos por los tres equipos que nos van a representar en un escaño superior en el ámbito nacional.

El “Lobo” es un hombre que está muy identificado con el fútbol y más allá de que está próximo a asumir un nuevo desafío con la enseñanza de la gimnasia artística en La Banda, él siente que todavía puede serle útil a los clubes.

Un gran deseo

“Soy como el chico que está deprimido cuando no tiene juguetes. El fútbol es mi vida. Si se abre una posibilidad, volvería a dirigir, siempre y cuando también se den las condiciones. No soy un técnico exigente en el sentido económico. Si los clubes me pagaran todo lo que me deben, ya tendría una estación de servicio. Nunca les hice juicio ni tampoco les cobré la plata. Yo no vivo del fútbol, sino que vivo para el fútbol. Siempre traté de colaborar con lo que podía”, señaló Fischer.

Y cuando habló de la relación que mantiene con sus colegas entrenadores de Santiago del Estero, el “Lobo” rescató el profesionalismo de varios de ellos y dijo que además tuvo la posibilidad de aprender lo que es el fútbol.

“Tengo una buena relación con los técnicos. Los conozco a todos. Aprendí mucho también de cada uno. Yo empecé a trabajar como ayudante de campo de Miguel Ángel Ruiz; después lo hice con “Pepe” Bellido, don Collado, César Bendezú, Héctor “Tito” López, “Kuki” Barrientos, Marcos Acuña y el “Cholo” Woitquivich. Con todos aprendí un poco el oficio de entrenador”, apuntó Fischer que reconoció su admiración por Woitquivich, un técnico que lo marcó para siempre.

“Con el “Cholo” tengo una amistad muy unida. A él le debo mucho. Fue mi referente. Admiro su forma de trabajar, además de formar los grupos. Fue además el que me abrió las puertas en Sportivo Fernández que en el 93 salimos campeones. Es una persona excelente, además es uno de los mejores técnicos de Santiago del Estero”, contó.

También aprovechó la oportunidad para defender el trabajo de sus colegas que desde su punto de vista están en condiciones de dirigir a equipos en los principales torneos de la Argentina.

“Ya lo demostró Pablo Martel en Güemes con el ascenso y así como él hay muchos que están en condiciones de asumir grandes desafíos”.