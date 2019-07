Amigos y Añatuya ganaron en el inicio

01/07/2019 - 23:35 Deportivo

Amigos Rugby se quedó con el clásico de Fernández, en tanto que Añatuya sorprendió a Santiago Lawn Tennis, actual campeón, en el inicio del Torneo Anual “Pancu” Roger, organizado por la Unión Santiagueña de Rugby y que también arrojó triunfos de Santiago Rugby por el Grupo 1 y Old Lions A por el Grupo 2.

En Fernández, en un encuentro jugado ante un muy buen marco de público, Amigos ratificó su condición de protagonista y venció de visitante 36 a 9 a Fernández RC.

Añatuya RC consiguió su segundo triunfo consecutivo como visitante ante Lawn Tennis por 23 a 19.

Santiago Rugby derrotó con contundencia a Sanavirones en Bandera por 51 a 5 para situarse como único líder. Por el Grupo 2, Old Lions A, arrancó con todo y superó por 64 a 10 a Unse para situarse en la cima junto con Amigos.

Posiciones y próxima fecha Grupo 1: 1) Santiago Rugby, 5 puntos; Añatuya RC, 4; 3) Santiago Lawn Tennis, 1; 4) Sanavirones, Olimpico B y Old Lions B, 0 (*) Se debe resolver el partido Olímpico B/Old Lions B. Próxima fecha: Añatuya RC vs. Sanavirones; Santiago Rugby vs. Old Lions B y Olímpico B vs. Lawn Tennis. Grupo 2: 1) Old Lions A y Amigos Rugby, 5 puntos; 3) Fernández RC, Unse y Olímpico A, 0. Próxima cita: Unse vs. Fernández RC y Amigos vs. Olímpico A.