Vidal dijo que el equipo es competitivo

02/07/2019 - 00:58 Deportivo

El centrocampista Arturo Vidal comparó ayer la selección chilena del 2015, que ganó la primera Copa América, con la actual y consideró que ahora es mucho más competitiva, porque mantiene la sed de triunfo de antaño pero acumula más experiencia.

“Hay mucha diferencia, porque en 2015 solo teníamos hambre, pero no teníamos experiencia ni títulos y ahora tenemos de todo. Ahora podemos controlar mucho mejor los partidos”, comentó el jugador del Barcelona en una rueda de prensa en Porto Alegre, donde mañana la Roja disputará ante Perú la semifinal de la Copa América.

Vidal dijo que el equipo está trabajando con la idea de hacer ante Perú “el mejor partido de la copa” aunque advirtió de que el rival no les pondrá las cosas sencillas.

“Tiene un juego muy colectivo, juega bien con el balón. Es parecido a Colombia, aunque ellos eran más fuertes físicamente”, explicó el volante, quien recordó que el año pasado cayeron en un amistoso frente a la Blanquirroja (3/0) en Miami, pese a que Chile alineó ese día un once alternativo muy distinto al actual.

Sin revancha

Vidal aseguró que en Chile no hay el más mínimo ánimo de revancha por esa derrota ni por el presunto pacto que, según denunció en su momento la prensa chilena, realizaron Perú y Colombia en un partido de las eliminatorias mundialistas para no hacerse daño, finalizar el partido con empate y llegar las dos a Rusia 2018.

“No es una revancha, el amistoso era para ver a jugadores y lo de Perú y Colombia son cosas del fútbol que pasan pero no le tenemos nada de rabia. Nuestro objetivo solo es pasar a la final”, aclaró.

La selección chilena está a dos partidos de lograr su tercera Copa América consecutiva, ganó en 2015 y 2016, un registro inédito desde hace casi siete décadas que, aseguró, el equipo tiene entre ceja y ceja.

“El sueño de nosotros es ser campeones y pasar a la historia como tricampeones”, manifestó.

El chileno se mostró agradecido por los elogios generalizados que está recibiendo por su rendimiento en la copa, y subrayó que el resultado del esfuerzo y trabajo que realiza todos los días.

“Lucho todos los días por ser el mejor en mi posición no solo en Chile, también en el mundo. Me he ganado un respeto a base de esfuerzo y trabajo y gracias a Dios he estado en los mejores equipos del mundo”, señaló.

También alabó a su compañero Charles Aránguiz, una de las revelaciones del torneo y del que dijo que es uno de los mejores volantes del mundo, y al seleccionador Reinaldo Rueda, que los motivó haciéndoles entender que no son los bicampeones de América, sino un equipo que no se clasificó al Mundial de Rusia.

“Es muy bueno el trabajo del ‘profe’ Rueda, la calidad que tiene como persona y entrenador. Manejar grupos como el nuestro siempre es difícil y él lo ha hecho muy bien. Después de la eliminación del Mundial pasaron muchas cosas y fue un gran hombre que tomó la responsabilidad y supo sacar lo mejor de la selección, como se está viendo en esta copa”, aseguró el centrocampista Arturo Vidal, quien es una de las piezas claves dentro del equipo chileno, que buscará mañana pasar a la instancia decisiva.