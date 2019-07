Mauricio Garzón marcó un récord histórico

02/07/2019 - 01:07 Deportivo

La segunda fecha del campeonato Provincial de atletismo en el Polideportivo de Las Termas de Río Hondo dejó un hecho para destacar: el nuevo récord local que estableció el atleta Mauricio Garzón en los 300 metros llanos.

Fue de 8 minutos, 56 segundos con 2 centésimas y así se erigió como el atleta más veloz de la provincia en esa distancia.

“Esto no es una casualidad. Esto es fruto de casi 2 años y medio de trabajo con atletismo Pablo Barragán y no podría estar más contento! Todo empezó como una recreación y terminó siendo parte de mi vida y mi identidad personal. Jamás pensé lograr cosas como ésta pero no podría estar más contento y motivado para seguir buscando mejorar y superarme día a día” fue lo que escribió Garzón en su cuenta de facebook luego de tamaño logro.

El joven atleta agradeció además a todas aquellas personas e instituciones que lo vienen apoyando para seguir adelante y creciendo con la actividad.