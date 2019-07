FÚNEBRES | 2 de julio de 2019

02/07/2019 - 01:24 Funebres

Clara Lía De Arzuaga

Margarita Idalna Moyano (Dpto. Moreno)

Roque Ángel Gutierres

Selva Argentina Romero (La Banda)

Juan Bautista Galván

Delia Nieves Solmi Vda. de Lepri

Aída Antonia Olivera Herlán

Toribia Cardozo (Loreto)

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Tus amigos Abel Tevez, esposa Chabela Franichevich y sus hijos Gerardo y Milagros, participan su fallecimiento, acompañan a su querida flia. en este dificil momento Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con dolor el fallecimiento del querido amigo y correligionario Beto y acompañan a sus familiares en esta triste circunstancia.

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Patricia Rodriguez de Herrera, sus hijos Chingolo y flia, Rene y flia, Negrita y flia, Mercedes y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Pili en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció 28/6/19|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Maria Elizabeth y Jorge, hijo politico Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su hermana Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro y Elena; José y Elizabeth; Teresita y Eduardo; Carlos y Susana; María Merce4des y Javier; Ramón y Adriana; nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LíA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su hermana María Silvia de Arzuaga de Zacheo; sus hijos Augusto y Marcela; Gabriela y Esteban; Mariana y Julio; Eugenia y Juan Pablo; Pablo y Florencia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus sobrinos Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Alicia Slapak y sus hijos Javier, Sebastian, Ezequiel, Santiago y Florencia, participan con pesar el fallecimiento de la tia Clarita. Acompañamos a Eduardo, Enrique y sus respectivas flias. en este dificil momento. Descansa en paz.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus sobrinas Silvia Eugenia Nallar, María Luisa Nallar y Gustavo Nazario, sus hijos María y Roberto García Méndez, Federico y Lemi Melem y María del Huerto y Mariano López Milet y sus nietos Gerónimo y Lisandro García Méndez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus sobrinos José Ferreiro y Elizabeth Castro; sus hijos José Augusto; María Fernanda; Inés y Miguel; Alejandra y Arístides y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su sobrina Teresita Ferreiro y Eduardo Lezana; sus hijos María Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolás y Lucrecia; Ignacio e Ivana; Benjamín y Gabriela y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su sobrina María Mercedes Ferreiro y Javier Viaña; sus hijos María Mercedes, Javier Ignacio, Rodrigo y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su sobrino Ramón Ferreiro y Adriana Jiménez; sus hijos María del Rosario, Facundo y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su sobrino Alejandro Ferreiro y Elena Durán; sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su sobrino Carlos Ferreiro y Susana Achával y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Estamos contigo en tu dolor". Que Dios tenga en su gloria a vuestra mamá, abuela y bisabuela, son los deseos del personal y amigos de la empresa Movi Show SRL.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Daniel Olmedo, su esposa Meky e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Enrique y Eduardo en tan doloroso trance. Elevan plegarias por su eterno descanso.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Que Dios tenga en su gloria a vuestra mamá, abuela y bisabuela, son los deseos de Alejandro Salatino y Sra.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Asociacion Mutual Solidaria de Santiago del Estero, comisión directiva y empleados acompañan con profundo dolor a toda la familia.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Milagros Feijóo y flia, acompañan con profundo dolor a toda la familia.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Luis Zanoni y flia, acompañan con profundo dolor a toda la familia.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Maria Rosa Carol de Contato, sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo, Rosa Maria y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su Feliz Resurreccion. Acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Maria Lucrecia Contato Carol, su ahijada que la recordara siempre con cariño junto a su familia, Lorenzo De Zordo, Luis Ernesto y Maria Cecilia De Zordo participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su Feliz Resurreccion. Acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Los amigos de su hijo Enrique, su esposa Blanca Castiglione y flia. Olga Correa, Monica Giangreco, Susana Lagar, Graciela Goñi, Blanca Larrahona, Lelé Trabb y Polo Aza, Graciela Bolañez y Pelu Garcia, Kiki Finno y Negro Yanuzzi participan con d olor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a sus queridos amigos y familia.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Gustavo Basbus, Maria José Giovanniello y sus hijos Gaston, Adolfo y Augusto participan el fallecimiento de la Sra. Clarita.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Raul Basbus, su esposa Kala y sus hijos participan el fallecimiento de la Sra. Clarita.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Gustavo, Maria José y María Belén Giovanniello y sus familias participan el fallecimiento de la Sra. Clarita.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Marcelo R. Lugones y Alicia A. Cesca junto a sus hijos, hijos políticos y nietos participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan a sus hijos, dando gracias a Dios por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Alberto Villaverde, Marta Galindez hijos y nietos acompañan a sus amigos Eduardo y Enrique y respectivas familias en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury sus hijos Francisco y Mariana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Carlos Atterbury, María del Pilar Cosci, sus hijas María Lastenia, Eugenia, María del Pilar; Marcela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Edmundo Lezcano, Silvia Gomez Paz sus hijos Milena, María Silvia y Carlos, María Laura y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sanchez sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez y Carlos, sus nietos Francisco y Felicitas acompañan a sus hijos y nietos en su dolor.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail, Marcelo Alvarez y María del Carmen Lugones, Fernando Lugones y Elena Flaja, Ana Cecilia Lugones, Agustín Lugones y Mercedes Funes, José Ignacio Lugones y Noelia Mercado, Marío Fornes y Ana María Castiglione, Carlos Toia y María Ines Castiglione participan con dolor el fallecimiento de Clarita y acompañan con afecto a su familia.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro y José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Personal de la empresa Bunker Publicidad participa del fallecimiento de la señora Clarita y ruega una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Estudio contable de Bonacina&Asociados acompaña con profundo dolor a la familia Bonacina y ruega una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Hoy que la luz de sus ojos se ha apagado, rezamos por su alma. Nos unimos en oraciones por el descanso eterno de Clara Lia de Arzuaga. Desde la empresa de Bonafide enviamos nuestras sentidas palabras de condolencia a sus familiares, amigos y allegados.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Mario Ramón Castillo Solá, su esposa Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Personal de Radio Show participa del fallecimiento de la Abuela de su director y ruega una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Jose Osvaldo Segura acompaña a la flia Bonacina participa del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Personal y amigos de Bona SRL, acompañan en este momento a hijos, nietos y bisnietos de Clarita.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Empleados de la Estacion Axion- Cardinal SRL, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Personal de la empresa Arredo participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra Clara y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Juan Carlos Alcorta, sus hijos Juan Carlos y María Luisa, Marcelo y María Silvia, Rafael y Marcela, sus nietos Agustina y Diego, Pilar, Catalina y María Luisa participan de su fallecimiento.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Guillermo Avendaño y Graciela Viaña y sus hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. CETSE participa su fallecimiento y acompaña a la familia, ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Querida Clarita: ya estás en el cielo, donde vas a ser inmensamente feliz, lo que nos llena de paz y alegria. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y flia.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Martina y Enzo Carabajal participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo Enrique. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Cristina Sanchez, Patricia Sanchez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. J. Francisco Guzmán Olivera, M. Achaval, Francisco, Javier, Juan Felipe, Georgina, Justina y Francina. Participan con dolor el fallecimiento de Clarita. A sus hijos Eduardo, Enrique y familias, la cristiana resignación.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oracion es en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto; sus hijos Virginia y Rodrigo Palmieri, Roberto y Eduardo Pinto Villegas participan con profundo dolor el fallecimiento de Clarita. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Enrique Bilbao, Silvia Maud, sus hijos Carolina y Hugo, Facundo, Guadalupe y Martín y su bisnieta Faustina, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas; su nieta Guillermina participan con profundo dolor el fallecimiento de Clarita. Acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Alfredo José Bonacina y sus hijos Ricardo, Nicolás y Carlos con sus respectivas familias participan del fallecimiento.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine participan con pesar y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Carolina Polti y Aristóbulo Rojas, junto a sus hijos: Pablo, Daniel y Laura Bergues, acompañan en estos momentos de pena a Marta y Antonio Castiglione, Blanquita y Enrique Bonacina; Kela De Arzuaga y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento, acompañando a sus hijos y nietos y a las queridas Quela y Silvia y sobrinos con afecto y oraciones.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell, hijos y nietos lamentan participar su fallecimiento.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su cuñada Susana De Arzuaga, sus sobrinos Remigio Ernesto y Susana María y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo,participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus consuegros Antonio Castiglione y Marta Rojas Smith, hijos y nietos, despiden con dolor a Clarita y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Cecilia Castiglione y sus hijos Santigo, Belén e Ignacio Rosales, despiden con mucho cariño a Clarita. Que descanses en paz.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Graciela E. de Arzuaga, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco Molinari despiden a la querida Clarita y acompañan a sus hijos y nietos en este dificil momento.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Fernando Vaccari y Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Croccantino Resto bar participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querido Enrique Bonacina.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Farmacia Norte y Farmacia Los Arcos participan con profundo dolor por su fallecimiento, y acompañan a su hijo Enrique Bonacina y familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Senderos CET participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a: Constanza Bonacina, Enrique Bonacina y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Lic. Ricardo Dalale y Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Señor Clarita está ante Ti. Cobijala en tus brazos y dale el descanso eterno. Francisco José Duran su esposa María Dolores Araujo, sus hijos Valentina y Pablo, Francisco y José , y su nieta Montserrat participan de su fallecimiento.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Pedro Pío Lofiego, su esposa: Silvia Graciela Verdugo de Lofiego, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones a su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 29/6/19|. Compañeras de Promoción de su nuera Blanca, acompañan a Enrique y flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dr. Néstor Noriega, María Cecilia Meossi y sus hijos despiden con dolor y acompañan a sus familiares con mucho cariño.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Eulalia Berdaguer, sus hijos con sus respecttivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos con afecto.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 29/6/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Chichí Sanchez, Silvia Ruiz, sus hijas Maria Virginia y Maria Emilia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 29/6/19|. Luis Lopez, Eli Milet, sus hijos Sebastian, Paula, Mariano y Huerto, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de sus amigos Enrique y Eduardo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 29/6/19|. Rolando Moreta y fliA., participa con dolor el fallecimiento de la Madre de sus amigo Eduardo y Enrique y acompañan a sus respectivas flias. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Lic. Mario Daniel Diósquez participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Mario Bernabé Diósquez y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 29/6/19|. "La muerte se lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar, y el amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá borrar". Mario Luis Seiler, su esposa Marcela Jerez y sus hijos Maximiliano y Stefano participamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a sus hijos y a todos sus familiares en estos momentos de pesar y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (Q.E.P.D.) Falleció el 29/6/19|. Eduardo Enrique Cosci, Alicia Freytes y sus hijos Edu, Diego y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Domingo Abdulajad, Fernando Cáceres participan el fallecimiento de la madre de su amigo Enrique y familia. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos, Santiago, Eduardo, Marta, Adali, Gustavo y Diego, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Valentina y Roberto, Rodolfo y Soledad y su nieta Pilar acompañan en este triste momento a sus amigos Enrique y Blanca Inés, Eduardo y Marta, a sus nietos y bisnietos, elevando oraciones en su querida memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Kuky Gómez y sus hijas Silvia Susana y Viviana Santillan participan el fallecimiento del papá de Ana Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Juan Carlos Landriel y flia. lamentan profundamente su fallecimiento, saludan con hondo afecto a sus seres queridos y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

GRAMAJO, JOSÉ REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Julia de Morales y flia.; Sofía Luna de Cornejo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUTIERRES, ROQUE ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Su esposa Norma Bazan sus hijos Javier, David, Gonzalo, Elizabet, Rita, Yamila, Gabriel, Ariel, h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Zanjon. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sobrino querido, dejaste de sufrir, luchaste hasta que el Señor te llamó a su lado. Vivirás en nuestros corazones. Sus tíos que nunca te olvidarán Alberto y Ramona, sus primos Silvia Patricia y Ramiro Sebastián y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Toti querido, cumpliste tu mision en este mundo, descansa en paz. Quique Milanesi, participa con dolor su fallecimiento y abraza a su amiga Maria José y a su familia, Coty, Euge y Guilli.

JUGO, JOSÉ ANTONIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Chiqui Torres y Silvia Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con dolor a su familia en este duro trance. Elevamos una oración en su memoria.

OLIVERA HERLÁN, AIDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Sus sobrinos Carlos, María Elsa, Martín, Victoria y Salvador, sobrinos Pol y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV) Caruso Cia de Seg. S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLIVERA HERLÁN, AIDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. "Que en este descanso el Señor te proteja con su mirada" Su hermana Margarita Olevera, Ramon Reynoso, sobrinos Daniel, Ezequiel y Pablo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA HERLAN, AIDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. "A tí Señor levanto mi alma Dios mio en ti confio" Martin Gallardo, su esposa Maria Elsa Zorrilla, Salvado Gallardo y Victoria Coronel, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA HERLÁN, AÍDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19. "Porque has sido mi socorro y en las sombras de tus alas me regocijaré". Tus sobrinos Carlos Gabriel Zorrilola, Maria Elsa Gallardo y sobrinos nietos Victoria coronel y Salvador Gallardo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, LUISA MASCIMA (q.e.p.d) Falleció el 1/7/19|. Sus hijos Luisa, Cecilia, Francisco y José, hijos pol, nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Dr. Carlos Leon Sirena e hijos, participan con dolor su fallecimiento. "Siempre duele la muerte de un hombre de bien".

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. El Ing. Santiago C. Lezana, participa su fallecimiento, acompaña a su amigo Puchi en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Marcelo R. Lugones y Alicia A. Cesca junto a sus hijos, hijos políticos y nietos participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan a sus hijos, dando gracias a Dios por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Ing. Cesar F. Pereyra, participa el fallecimiento de su querido amigo y compañero de Estudios y Proyectos de la ex-empresa de Agua y Energia. Acompaña a toda la familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Señor tus caminos no son nuestros caminos... Tus caminos siempre son los mejores". Gran amigo, excelente marido y padre. Munuca Herrera de Abalos, Mario Roberto Abalos e hijos participan con profundo dolor su partida. Acompañan en este momento de dolor a su esposa e hijos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Recordamos con gran pesar por su partida definita al gran amigo Victor, rogando a Dios cobije su alma y desde su lugar junto a El bendiga y proteja a su flia. como acostumbraba hacerlo en vida terrenal,. Que Brille para el la luz que no tiene fin. Amen. Alba Lia Abdala (Totty) Dante López y Maria Sequeira (Ñata). Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Ing. Gustavo Díaz y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Puchi, acompañan a toda la familia en este momento de dolor y pesar, rogando oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Yolanda Frias Vda. de López y sus hijos Edy y Rudy, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Mario A. Sily participa con pesar el fallecimiento del papá del Ing. Puchi y abuelo del Ing. Nicolás, amigos y compañeros en Vialidad de la Pcia. Acompaña con el afecto de siempre en irreparable pérdida y ruega por la paz de su alma y consuelo de su querida familia. Amén.

SOLMI VDA DE LEPRI, DELIA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Sus hijos Javier, Lidia h. politico Carlos Saravia, sus nietos Sebastian Belen, Ale, Maria jesus, Ema, nietos politicos Lorena, Nicolas, bisnietos Catalina, Faustino y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Jardin del Sol. El cortejo partira del Bº Autonomia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SOLMI VDA. DE LEPRI, DELIA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Instituto Integral de Educación Permanente participa el fallecimiento de la madre de la Prof. Lidia Lepri de Saravia. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLMI VDA. DE LEPRI, DELIA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Elva Ramos de Basualdo, Guillermina Ramos y María Imelda Ramos acompañan a Lidia ante la partida de su mamá al Cielo. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLMI VDA. DE LEPRI, DELIA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Daniel Hugo Subils acompaña a su amiga y compañera Lidia Lepri ante el fallecimiento de su mamá. Ruega oraciones en su memoria.

ZERDA, RENÉ BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció 29/6/19|. "Yo soy la resurrección. El que cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en Mí, no morira jamás". El consejo directivo del Colegio Absalón Rojas junto al personal administrativo, docentes, cuerpo de preceptores y personal de maestranza acompañan al Prof. Pedro Zerda por el fallecimiento de su querido padre René y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DÍAZ, NORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Su prima Pochi Bianchini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermano Carlos, sus hijos y flias, con gran cariño en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, NORA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Sus amigas de toda la vida Norma Rosa Perez, Eva Nilda Perez de Vizgarra, Norma Romanioli de Daud e hijos Silvia y Ernesto, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su esposa Dora Luna, sus hijos Karina y Paola, hijos polit. Walter y Ariel, nietos Johel, Lautaro y Marcos part. sus fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; Vice- Intendente Roger Nediani; Subsecretaria de Educacion y Cultura, Stella Mirolo, y Funcionarios de su Gabinete,participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Subsecretaria de Comunicación, amigos y colegas de su yerno Walter Coria participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Personal docente y de maestranza del Jardín de Infantes Municipal Nº 2 "Mi Casita", acompaña con profundo dolor a nuestra compañera Prof. Karina Guzmán.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. El personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Primera Infancia, Nº 21 Bamby, acompañan en el dolor a las docentes Paola y Karina Guzmán por el fallecimiento de su padre.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Paula Luna, Titina Pérez, Isabel Poidomani, Daniela Giménez, Eugenia Di Piazza y Adriana Leiva acompañan a su amiga Karina Guzmán por el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Personal Docente y de Maestranza del Jardín Municipal Nº 14 ''Duendecito'', acompañan a su Directora en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dora Luna Vda de Herrera, hijos y flia, participan con profundo dolor su partida y acompañan a su esposa Dora Luna, hija Paola Guzmán, hijo político Ariel Herrera y nieto Johel Herrera en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

RAMÍREZ, GILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. ''Dios te guarde en un hermoso lugar como nosotros en nuestros corazones''. Gracias por tu amistad, cariño y respeto hacia nuestra familia. Condolidos abrazamos a tu mamá Rosita, Tíos, primos y demás familiares. Tus amigos: Fernando, Lili, Marta, Naza, Belén, Mariana y Lourdes Martinez. Elevamos una oración en su memoria.

ROMERO, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Sus hijos Jose, Oscar, Andres, Claudio, Maria, Karina, Lorena, Natalia, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 15 horas en el cementerio la Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CARDOZO,TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Sus hijos Nelida, Juan, Jesus , Ramon Elena, Eva, Washinton, Franklin, Amilcar, Barbara, Ariel, Zulma, h. politicos nietos bisnietos tataranieto y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 15 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GAUNA, HERMENEGILDO SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Su esposa Rosa Beatriz Gómez, hijos Ramón y Luis Alberto, h. pol. Leonor y Marisa Romano, nietos, Leandro, Luana, Lauro, Franco y Nicolás y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs. en el cementerio norte de Clodomira, casa duelo: Condor Huasi, Dpto Banda, Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Su ausencia llena nuestros ojos de lagrimas y aflije nuestros corazones, aunque su recuerdo llena nuestro ser de un gran gozo. Esa luz que ahora se desprende será la guia para sus padres y hermanas y viviras eternamente en mi corazon. Nestor A. Sanchez, Jacqueline y su hijo Mariano, acompañan a su querida familia. Descansa en paz mi querido Emanuel. Su tío

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Pedimos a Dios los abrace con su paz, los cubra con su amor y manifieste su presencia en vuestras vidas ante tan dolorosos momentos". Sus tíos Negro Saad y su esposa Piru Azar, Fernanda, Marcela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Quien pasò por nuestra vida y dejò luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". Sus tías Martha y Ema Saad y sus respectivas familias participamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos en el dolor a todos sus familiares y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Quien derrama ternura solamente duerme y espera". Sus tíos Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias abrazan en el dolor a todos sus familiares y elevan oraciones en su querida memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dr. Rolando O. Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemi Vittar de Batika y flia.,Dr. Osvaldo F. Vittar y flia.,participan con dolor irreparable perdida.ruegan oraciones.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Mirta Salomon de Banco, sus hijos: Hector y flia.,Rodi y flia., Soledad Banco ,participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sociedad Sirio Libanes de Suncho Corral. Participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. La Sra. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral, Estela Protti de Azar, participa con dolor su fallecimiento.rogamos oraciones a su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Jacqueline Julian y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Jorge Daniel Azar y flia. Participa con profundo dolor irreparable perdida. Rogamos por su eterno descanso.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Cristian Azar y flia. Participan con dolor su fallecimiento.ruegan oracion a su querida memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sebastian Azar y flia.,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oracion a su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dr. Juan C. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Eduardo A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., participan con dolor su partida. Ruegan oraciones.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Oscar Abdala Elean y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. En este momento de dolor.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Daniel Nassif, su esposa Patricia Cura y su hijo Farid, participan con profundo dolor la partida al reino de Dios del querido Ema.acompañamos a su flia. En este triste momento.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Hector Roberto Dapello, familia y compañeros, acompañamos con profundo dolor al Ingeniero Omar Uriarte por el fallecimiento de su sobrino.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. María Inés W. de Duran, sus hijos Marisa, Santiago y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Héctor Moya, Nancy García y sus hijos Romina, Gabriel, Gonzalo, Daniel Cuartino y nietos acompañan en el dolor a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Familia Leiva: Tochi y Graciela participan su fallecimiento y acompañan en el dolor. Elevan oraciones en su memoria

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus vecinos Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Antonio Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su fallecimiento.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Participan y acompañan en este profundo dolor la directora del Centro de Inglés New Option, Mónica Galiano, profesoras Marisol Orellana y Lorena López.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Vuela alto querido ángel, un sendero de luz guiará tus pasos a la Casa de Dios y el te regocijará en su regazo y te embriagará de paz y amor. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan a sus amigos Ale, Silvia, Vale y Vero en este momento de inmensurable dolor y ruegan al Señor que los fortalezca para sobrellevar esta irreparable pérdida.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Eufemia Lezana de Sanchez, sus hijos, Mercedes, Nestor y Nilda Sanchez participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Ale y Silvia y hermanas y elevan oraciones por su eterno descanso. Querido Emanuel. Descansa en paz.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Héctor Banco y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Domingo Juan (Toti) y familia participan del profundo pesar gral. y abrazan fraternalmente al querido amigo Alex y su familia ante esta dolorosa situación.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Mariángeles Karina Rafael y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Lolo Suarez y María Cristina Ibarra y familia acompañan a sus abuelos y familia Uriarte en estos momentos de inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Miguel Español y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Emmanuel y elevan oraciones por su eterno descanso y por la pronta y cristiana resignación de su querida familia.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Te fuiste de repente dejando un dolor y una tristeza muy grande. Ruego a Dios que nos de la fortaleza para soportar esta irreparable perdida.Siempre te recordaremos con cariño su tio Elias Hallak.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Tus vecinos y amigos de siempre hijos de German Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas flias. Abrazan en el dolor y la oracion a tus padres y hermanos por la irreparable perdida. Pidiendo a Dios resignacion cristiana a su flia.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Que tristeza."Mi corazon llora tu partida vecinito de mi ahora alma destrozada". Clara B. Mazzoleni, participa con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones al Señor por el descanso de su querida alma.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Alfredo Jorge Llado, Graciela T. de Llado, sus hijos: Claudia y flia.,Alfredo y Analia, Omar y flia.,Maria Alejandra y Vladimir, participan con profundo pesar su pronta partida y acompañan a su flia. en estos dolorosos momentos, rogamos al Señor que brinde consuelo y brille para el la luz que no tiene fin.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Abraham Abuchacra y flia.,participan con dolor su partida y ruegan a Dios lo reciba en su reino y le de el descanso eterno.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Emanuel tu alegria y sonrisa quedara por siempre en nuestros corazones. Tia Esther Hallak y primos: Omar, Carlos, Victor, Luciana y sus respectivas flias. participan con dolor su partida hacia el reino de Dios donde solo existe amor y paz. Elevamos oracion a su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Hijos de Lazaro Canllo y Olga Salomon: koki,lita,Olga, Pichon,Yudi,Carlos y flia.,Franco y Julito con sus respectivas flias.participan con dolor su partida.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Que Dios padre te cobige en sus brazos y disfrutes de su gloria". Sus desconsolados padres Alex y Silvia, sus hermanas Veronica y Valeria participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por Cocheria Suncho (S.U).

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Roger Garnica e Yda Godoy, sus hijos: Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Karla Wede y Enzo Garnica con sus respectivas flias., participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a su flia. en este momento de dolor.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Emanuel,que el Señor mitigue el dolor que sentimos por tu partida. Descansa en paz. Siempre en mi corazon te amo. Daiana Godoy.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Mario Saavedra y flia., participan con profundo pesar su inesperada partida, rogamos oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus vecinos Matias Saavedra, Bety Saavedra y Dina Gonzalez.participan con dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Lucia, Noemi, Edi, Oscar, Nicolas, Gaston y Fiano, participan con profundo pesar su partida.rogamos a Dios lo reciba en su Reino y le de el descanso eterno.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Guito Cura y flia., participan con profundo dolor tan irreparable perdida.rogamos oraciones a su querida memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Fuiste un ser tan maravilloso, tierno y simpático que nos cuesta entender por qué nos dejaste tan pronto". Siempre te recordare y extrañare mi nene hermoso. Acompaño a la familia en este profundo dolor que descanse en paz y "Brille para el la Luz que no tiene fin".

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dr. Felipe Pavón y Alva Pavón de Escontrela se unen al dolor de la familia y ruegan por su eterno descanso.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos acompañan a la querida familia Hallak en este dolor rogando oraciones en su querida memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. "Rogamos a Dios los Bendiga y le de fuerza para sobreponerse a tan inesperada y dolorosa perdida, que su alma descanse en paz". Norma Saad, sus hijos Antonio Llebeili y Flia., Carlos Llebeili y Flia., Yesmin Llebeili y Flia., e hijas de Riky Llebeili, participamos su fallecimiento y acompañamos acongojados a sus padres, hermanos y a toda su familia en estos tan tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19. Juan Roberto Montoto, Maria Elizabeth Canllo de Montoto y flia, participan con profundo dolor su fallecimientoy acompañan a la querida familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Participan y acompañan en este profundo dolor a sus seres queridos, la directora del Centro de Ingles New Option Mónica Galiano y profesoras Marisol Orellana y Lorena López. elevan oraciones y por su descanso eterno.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. La comisión directiva de la Sociedad Rural del Matará participa con dolor el fallecimiento del hijo de su socio y amigo Alex Hallak y ruegan una oración por su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. José Ferreiro, Elizabeth Castro y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Sus desconsolados abuelos Antonio Narciso Uriarte y Valeriana Durán, sus tíos Oscar Rodolfo Uriarte y sus primos Álvaro, Cecilia y Rody Uriarte, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Maria Rosa y Maria Elena Hazam y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Emanuel. Elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, MARGARITA IDALNA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Su esposo Antonio Chazarreta sus Juan, Jorge, Iris, Sandra, Nelson, h. politicos Karina, Pablo, Cristian, Silvana, nietos Lujan, Kian, Lucas, Kevin, Lara sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de AMAMA. Dpto. Moreno. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

TOLOZA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su nieta Gabriela Analía Coronel participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

TOLOZA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Comunidad educativa de la escuela nº482 Mario Alberto Beltrán de la localidad de puesto de Beltrán dpto. Loreto acompaña a la Srta. Gabriela Analía Coronel en tan difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Lela querida, hoy se cumple 1 año de tu partida a la Casa del Señor, no imaginábamos una vida sin ti, nos duele tanto tu ausencia, dejaste un vacío grande en nuestros corazones, un pedazo de tu sigue entre nosotros, tus recuerdos enseñanzas y tu inmenso amor solo nos queda el consuelo de saber que descansas en paz al lado de Dios. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tus nietos Anabella, Lucas, Roberto y Francisco; tu bisnieto Augusto, tu cuñada Mercedes y tus hijas del Corazón Gladiz y Claudia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

ÁVILA DE MAIDANA, GLADYS M. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/15|. Como todos estos años, tu familia celebrará contigo tu tránsito, hoy a las 20 en la Iglesia La Merced. Nos reuniremos contigo en la comunidad de los santos y la confiada esperanza en la misericordia del Padre. Al Señor rogaremos por vos, seguros de que intercedes por todos nosotros en el amor que nos une.

JUÁREZ, CARLOS ARTURO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/10|. Mi querido doctor, hoy se cumple un aniversario más de tu partida a la casa del Señor. Tu recuerdo sigue permanente en mi vida, como tambien en miles de santiagueños que vos supiste brindar junto a tu querida esposa, hoy estás en el paraíso celestial en el lugar de los elegidos, junto al Señor, cumpliste con creces tu misión en la vida en especial en tu cargo en la administración pública brindándote por entero en beneficio de tu Patria Chica, a mi solo me queda recordarte con mucho amor y cariño de siempre y le pido a Dios te tenga en tu santa gloria y te de el descanso eterno. Ernestino "Garza" Lazarte, ex dirigente invita a todos los compañeros a la misa ha llevarse a cabo hoy a las 20 en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse el noveno aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

LEDESMA, DIGNA EMÉRITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Entonces Jesús dijo: "Yo soy la resurreción y la vida. el que cree en Mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Sus hijos, hijos pol., nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia La Inmaculada a las 20 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARIANO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/16|. El destino no nos permitirá nunca más volver a verte. Es muy triste saber que no podemos abrazarte más, solo nos queda las huellas que dejaste en nuestros recuerdos. Tu hijito Lautaro, tus padres Carlos, Alicia, tu abuelo, tías y primos. Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse el 3º aniversario de tu fallecimiento. Se oficiará una misa a las 20 hs. en la iglesia La Merced, para rogar por el eterno descanso de su alma.

BARRAZA, RAMÓN CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/90|. ''El tiempo pasa, más te siento vivo en mi corazón, cómo no recordarte si dejaste huellas de hermosos ejemplos de vida, como no agradecerte los consejos que perduran en mi mente; pido al Altísimo que te cobije en un lugar privilegiado, porque lo mereces''. Su esposa Betty, sus hijos Marcelo, Daniel y Javier, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey. Se ruega una oración a su memoria.

QUIROGA, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/14|. Ya pasaron 5 años de tu partida, tu ausencia nos dejó muchos vacios en nuestras vidas. Te recordamos todos los dias de nuestra vida. Te amamos. Fuiste un buen esposo, padre y amigo. Te extraño demasiado. Tu esposa Nora, hijos José, Daniela, hijos políticos y tus bellas nietas que donde estés guies nuestros camino. Invita a la misa que se realizará el 2/7/19 en la Iglesia Cristo Rey, para rogar por su eterno descanso.

Recordatorios

DÍAZ BAIGORRÍA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/06|. Tus hijos Silvina y Ricardo Bravo te recuerdan a 13 años de tu partida al encuentro con el Señor. Presente siempre en nuestro corazón. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

GALVÁN, LUCY GRIMILDA (Orito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/07|. Sus recuerdos, su ausencia, su permanencia a mi alrededor llena de congoja mi alma, me lleva a ecos escondidos, momentos hermosos algunos, pero sé que ella no está y mis fuerzas se desvanecen cuando las lágrimas delatan ¡Cuánto la extraño! Es mi esperanza que las plegarias lleguen a Dios y estando a su derecha goce de la paz eterna que se merece. Vivo el recuerdo de mi vida, tal vez está a mi lado y no la veo. Norma.

MONGE, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, él que cree en mí no morirá". Al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Señor, la Asociación de Fomento Comunal Villa Quebrachos y la Comunidad Eclesial de Base Santa María de la localidad de Taboada acompañamos al querido Padre Mario Monge, a su mamá y a toda la familia en estos tristes momentos por la inesperada pérdida de su hermano. Seguros que Dios todopoderoso ya lo tiene en su Reino Celestial, eleva oraciones a la Virgen de Sumampa para pedirle un pronto consuelo.