El Top5 de las inquietudes de santiagueños sobre el eclipse

02/07/2019 - 15:51 Santiago

Rayen Blanco, presidenta del Observatorio, perteneciente a la Asociación Santiagueña Amigos de la Astronomía, respondió algunas preguntas que le hicieron los santiagueños en nuestra cuenta @elliberalweb de Instagram.





¿Se puede mirar con lentes de sol?





No se recomienda mirar con lentes de sol, ni polarizados. Tampoco placas de radiografía, ni cualquier otra cosa que no sea un filtro polar especial para el eclipse.





¿Qué tanto lo vamos a ver en Santiago?





En Santiago se va a poder ver alrededor de un 80% de la cobertura del disco. La hora de máxima culminación del eclipse será a las 17:30.





¿Podría ser malo para los ojos?





Cuando se observa el sol directamente el reflejo hace que nosotros apartemos la vista, aun cuando tenemos lentes, no ponemos sostener la mirada al sol durante mucho tiempo. Esto hace que nosotros en una radiación normal no nos quememos la retina, pero en este momento y en esta oportunidad del eclipse, al ver el sol cubierto, no recibimos ese brillo en nuestros ojos, pero si estamos recibiendo la radiación. Entonces uno puede sentir que no se quema, pero en realidad los daños son irreversibles.





¿Cómo verlo sin dañar la visión?





Lo más importante de hoy es que no realicen una observación directa, es necesario tener una protección visual con filtro solar, como un casco de soldar, por ejemplo.





¿A qué hora es?





El eclipse se podrá apreciar desde las 16:30 hastsa las 17:30.

