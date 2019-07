Tras brillar en Europa, Riendas Libres canta en la TV Pública

02/07/2019 - 21:06 Pura Vida

Tras su exitosa gira por Europa, Riendas Libres enfrentará un nuevo desafío en su carrera artística. Carlos “Peteco” Carabajal, Homero Carabajal Cárpena y Martina Ulrich, sus integrantes, se presentarán hoy, a las 11, en “Argentina Baila”, programa que emite la TV Pública con la dirección de Ricky Pashkus y la conducción de Diego Corán Oria.

“Peteco”, en diálogo con EL LIBERAL, hizo una evaluación de los shows que realizaron en España, Italia, Inglaterra, Viena, Bélgica y Francia. Precisamente, en la capital francesa terminó el periplo europeo que los llevó a estar fuera del país por un mes.

“En estos días de gira he revivido cosas que conocía a través de Juan Saavedra, ‘Pajarín’ y ‘Koki’ Saavedra. Me he encontrado con tantos amigos que yo no los conocía personalmente, pero sí conocía cosas de ellos. Entonces, los he sorprendido contándoles cosas de sus propias vidas. Ha sido muy lindo encontrarnos con tanta gente, entre ellos con ‘Lito’ Cancino, del Diablito Latino; y con Momó, bailarín argelino que anduvo mucho con Juan y Carlos Saavedra”, resaltó “Peteco” a EL LIBERAL.

“He tenido vivencias hermosas. De alguna manera, se han cerrado historias de los años 70. Hoy, que estamos en el 2019, se cierran, por lo menos para mí, muchas historias lindas. A la vez, eso abre un mundo de posibilidades en Europa para nosotros y para muchos artistas argentinos”, precisó.

En tanto, Homero destacó: “Lo que ha tenido de duro, porque realmente ha sido duro andar de un lugar a otro, fue el hecho de que muchas veces no hemos podido dormir bien, viajando en medio de la noche o levantándonos a la madrugada para tomar un avión. Todo eso se resarcía en el momento del escenario, de subirse y encontrarse con la gente, la emoción que tiene la gente que te transmitía y te llegaba a sensibilizar al punto de las lágrimas. Sorprendente cómo ha llorado la gente y cómo hemos llorado nosotros también. Vivimos el desarraigo con los hermanos argentinos que están en Europa”.

Y ‘Peteco’ añadió: ‘La gente, por miles, en todos los países de Europa, nos hemos encontrado con argentinos que saben lo que está pasando allá y desean otro destino para nuestro país. Ojalá que cambiemos”. A lo que Homero agregó: “La lucha contra el fascismo sigue en pie en todos los lugares del mundo. Pareciera que avanza la derecha, pero vamos a torcer ese destino”. Sobre el concepto de Homero, Martina resaltó: ‘Vimos pañuelos verdes...”

Y Homero cerró: “Como siempre decimos, nosotros solo somos los que van abriendo caminos para que la chacarera pase y la chacarera es, a fin de cuenta, la que nos lleva también”. l