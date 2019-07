Realiza un tutorial de peluquería y quedó calva en vivo

02/07/2019 - 23:30 Mundo Web

Una joven estadounidense que realizaba un experimento en su cabello a través de Instagram, quedó completamente calva ante los ojos de sus seguidores.

Loraine Blake se encontraba aplicándose un producto con efecto alisador cuando, al pasar el peine, notó que una parte de su cabello se le había caído. Sorprendida e incrédula, repitió el mismo movimiento logrando únicamente desprenderse otro mechón.

La transmisión solamente fue vista por una veintena de personas. Sin embargo, una de ellas compartió la grabación a través de Twitter y el video acumula ya más de 5,5 millones de reproducciones y 255.000 'me gusta'. Gracias a ello, la adolescente multiplicó el número de suscriptores de su propio perfil.

Una joven estadounidense que realizaba un experimento en su cabello a través de Instagram, quedó completamente calva ante los ojos de sus seguidores.



Loraine Blake se encontraba aplicándose un producto con efecto alisador cuando, al pasar el peine, notó que una parte de su cabello se le había caído. Sorprendida e incrédula, repitió el mismo movimiento logrando únicamente desprenderse otro mechón.



La transmisión solamente fue vista por una veintena de personas. Sin embargo, una de ellas compartió la grabación a través de Twitter y el video acumula ya más de 5,5 millones de reproducciones y 255.000 'me gusta'. Gracias a ello, la adolescente multiplicó el número de suscriptores de su propio perfil.

Lmfaoooooo so my friend was bleaching her hair on live and this happened pic.twitter.com/Rc79tEfeOT