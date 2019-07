Lectura del santo evangelio según Jn 20, 24-29

03/07/2019 - 00:03 El Evangelio

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo”.

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.

Reflexión

La primera lectura es de la carta a los Efesios, una de las llamadas cartas pseudo-paulinas. En el libro de los Hch (Hch 18,19-21.23-28; 19,1-20,1.17-38) se narra la evangelización de la ciudad por Pablo desde el año 54 hasta el 57, dejando una comunidad dinámica que pronto se multiplicó y evangelizó toda la provincia.

Nuestro texto pertenece a la primera parte de la carta en que se desarrolla como “los gentiles también tienen acceso a la salvación y pertenecen a la Iglesia, edificio de Dios” (2,11-22). El autor afirma que “ya no son extranjeros... son miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús...Con ellos participan de la construcción de ese edificio para ser morada de Dios, por el Espíritu”.

A nosotros hoy se nos dirigen estas palabras. Estamos llamados a construir esta morada de Dios, con otros, sabiendo quienes son nuestros cimientos. La imagen del edificio construido entre todos es la imagen de la comunidad. Nuestra responsabilidad es la de construirla día a día, desde el amor sororal y fraterno. “¿Me va la vida en ello?”.

Hoy celebramos la fiesta de Tomás. Su nombre ya lo encontramos en el relato de la elección de los doce (Mc 13, 13-18 y paralelos). En los evangelios sinópticos no aparece nada más de este apóstol. Es Juan el que nos refleja la imagen de este seguidor de Jesús apareciendo como un discípulo vehemente y valiente en la resurrección de Lázaro: “Vamos también nosotros y muramos con él” (Jn 11,16); o como un discípulo inquieto y buscador en la cena de despedida: “Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” (Jn 14,15). Pero quizás lo más conocido de Tomás sea su incredulidad en una de las apariciones de la Resurrección de Jesús.