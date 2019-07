El “Mono” Banegas apuesta a la identidad

03/07/2019 - 00:25 Pura Vida

Cristian “Mono” Banegas no para de crear. El músico santiagueño apostó a cantarle a la historia y a la identidad santiagueña en “Reminiscencias”, su primer CD, y ganó. El hijo de Horacio Banegas, con este disco obtuvo el preciado Gardel a la Música en el rubro Mejor Álbum Artista Masculino de Folclore. Y sigue creando, generando espacios autogestivos para hablar de esa santiagueñidad que tiene a flor de piel.

Así es como florece con la realización de los videoclips de ocho de los temas de esta producción discográfica que lo encumbra.

Es con la que progresa y proyecta ya una nueva propuesta discográfica que será continuadora, en lo conceptual y en lo musical, de “Reminiscencias”.

Vive un presente artístico venturoso con lo que hace y proyecta, Cristian Banegas, el “Mono”, como todos lo conocen, el mismo que le hizo los arreglos musicales para Raly Barrionuevo, Jorge Rojas y a su propio padre, entre otros connotados artistas, habló con EL LIBERAL.

‘Mi presente artístico es que estoy abocado a la producción de videoclip con temas de ‘Reminiscencias’. Son ocho los videos que realizaremos con Eduardo Fisicaro. Hace seis meses que estoy dedicado a esto. A fines de julio o en agosto ya daré a conocer los primeros”, dijo el músico a EL LIBERAL.

Este fin de semana estuvo en Santiago rodando los audiovisuales que faltaban. Y participaron de ellos su padre, Horacio Banegas, además de otros colegas suyos que grabaron con él en ‘Reminiscencias’, entre ellos Enrique Marquetti y Martín Ábalos, además del grupo La Greda, vidaleros de Fernández y doña Pancha Villagra. “A las historias de los temas los hemos ficcionalizado”, precisó.

En cuanto a los temas del que hicieron los videos, Banegas puntualizó: “Voy a mostrar la columna vertebral del disco que son los temas ‘Una historia’, ‘Pintando mundos’, ‘Huella’, ‘Trama’, ‘Solar de mi niñez’, ‘Juan Labrador’ y ‘Evocación’. Después, trabajaremos sobre las otras canciones”.

El objetivo del “Mono”, a través de esta modalidad de trabajo, es darle mayor visibilidad a su disco. “Es un trabajo que ha sido premiado y que no lo he podido compartir mucho con la gente por todo lo que estamos viviendo como país. Estoy abocado a visibilizar mi CD. Mucha gente me está pidiendo que toque, que saliera a presentar a mi trabajo. Además, apuesto a generar un contenido que sirva para los shows en vivo. Además de los videos, vengo preparando la producción para los shows”, remarcó Banegas.

Julio y agosto son los meses en donde el “Mono Banegas tiene fechas confirmadas para presentar sus shows que, según sus palabras, ‘serán multimedia y con la presentación también de artistas del grupo Hércules, de Santiago, que está conformado por actores, bailarines. Estoy trabajando con ellos con quienes mezclaremos las distintas aristas del arte. Ahora, ellos son parte del staff. Vengo trabajando con ellos desde hace tres meses en la producción de su participación en el espectáculo. Ya tenemos todo el show armado”.

Banegas informó que el próximo sábado 27, se presentará en Santiago, precisamente en la sala de Hércules. En tanto, el próximo 14 de agosto realizará otro concierto en Santiago. .l