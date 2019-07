Los actores necesitan liberarse de prejuicios

03/07/2019 - 00:28 Pura Vida

“Si yo tengo que hacer de un genocida, por ejemplo, si yo lo juzgo, cuando actúo trabajo desde el prejuicio. Yo lo puedo juzgar a un tipo, considerar que Jorge Rafael Videla fue un reverendo HDP. Ahora, si yo tengo que hacer de Videla, no puedo decir eso cuando tengo que abordar las escenas que vienen en un libro. Tengo que encontrar la manera de liberarme para tomar otro código de pensamiento que es el de este tipo que no tiene nada que ver con el mío. Entonces, necesito justificar por qué ese tipo piensa como piensa porque a priori yo no pienso así, pero tengo que pensar como ese tipo para poder desarrollar esas acciones sin que esas acciones formen parte de un cliché porque yo actué desde un juicio previo de decir ‘este tipo es porquería” y entonces hago de hijo de puta”. Así explicó Claudio Rissi esa naturaleza casi “amoral” por la que suelen sentirse atravesados los actores. Y agregó: “Una vez Federico Luppi, que fue un gran maestro y me enseñó muchas cosas, una vez me dijo ‘Claudio, todos los personajes del ombligo para adentro son seres humanos, hay que limpiar de prejuicios’. Por eso uno es un amoral cuando actúa”.l