Una estudiante de Inglés, otra víctima de acoso del detenido por grooming

03/07/2019 - 01:01 Policiales

Una nueva víctima del joven estudiante de Inglés -detenido a mediados de junio por enviar mensajes obscenos a alumnas de entre 13 y 15 años- se presentó en la Redacción de EL LIBERAL y contó el calvario que vivió al ser acosada y hostigada por el sujeto.

“María” -nombre ficticio- tiene 19 años y cursa el primer año en el Profesorado de Inglés -el cual funcionaba sobre calles Yrigoyen y Rivadavia- y, después de aguantar “días y días de acoso” se animó a denunciar públicamente lo sucedido.

La joven -residente en La Banda- contó que todo comenzó en el mes de abril cuando ella le solicitó al acusado (21), con domicilio en el Bº 8 de Abril, de la ciudad Capital, si la podía llevar a la casa de un familiar a retirar un encargo.

“Teníamos una relación de compañeros. Nunca antes me había faltado el respeto. Ese día tomé la mala decisión de pedirle ayuda. Me llevó en su auto y cuando regresábamos al profesorado detiene el vehículo sobre calle Yrigoyen, dos cuadras antes de Rivadavia y me dice que no arrancaba”, empezó relatando “María”.

La joven estudiante contó: “Le dije que me iba a bajar y que llegaría caminando. Cuando quiero abrir la puerta él no me deja y me dice que estaban trabadas. Tenía su brazo por encima de mis hombros, pero apoyados en el asiento”.

“Al ver que se venía encima, abrí el vidrio y de afuera abrí la puerta y me bajé corriendo. Llegué al profesorado y desde entonces todo comenzó a ser un fastidio. Me enviaba mensajes todo el tiempo, me seguía a todos lados”, expresó a joven estudiante.

Según contó la adolescente “yo siempre llegaba temprano porque vivía lejos y venía antes. En una oportunidad tuve que esconderme en unos baños en desuso, porque él había llegado y me vio sola. Le preguntaba a la gente que había en los pasillos dónde estaba yo. Estuve encerrada hasta que llegaron mis compañeros”.

La joven relató decenas de hechos de hostigamiento que soportó. “Vivía con miedo. Mis compañeros me acompañaban y no me dejaban sola. También intervenían cuando él me molestaba. Cansada le conté a mi bedel (preceptor) de la situación”, explicó.

Como los hechos de persecución, hostigamiento y acoso no cesaban, “María” decidió hablar con la psicopedagoga. “Le conté todo lo que pasaba. Ella habló con el rector y todos hablaron con él. Le prohibieron que se acerque a mí. También mi mamá fue a hablar con las autoridades por temor a que me sucediera algo. Ellos fueron quienes me aconsejaron recurrir a la policía”, indicó.

Según confesó María cuando se presentó en la Comisaría Nº1 del Menor y la Mujer los funcionarios le dijeron “que solo podía hacer una exposición reservada porque no había delito”.

Continuó diciendo: “Cuando vi su foto en EL LIBERAL me di cuenta de que era él. Ya hacía unos días que no iba al profesorado. Gracias a que fue detenido, puedo estudiar tranquila”, sentenció la estudiante quien reveló sus deseos de que el acusado no salga en libertad, ya que es un “peligro para las mujeres”. l