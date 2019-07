Un primo de Messi, el apuntado por Central Córdoba

03/07/2019 - 06:15 Deportivo

Central Córdoba se prepara para participar por primera vez en la Superliga Argentina, y con el objetivo de ganar protagonismo la dirigencia se encuentra abocada a la contratación de futbolistas que arriben en calidad de refuerzos de jerarquía.

En ese sentido, ayer hubo un sondeo por parte de los directivos para la contratación del mediocampista ofensivo Emanuel Biancucchi, primo de Lionel Messi, el ídolo argentino.

Según indicaron fuentes cercanas a la institución del barrio Oeste, en la jornada de ayer existieron los primeros contactos entre los directivos y el representante del futbolista rosarino.

Si bien, no quedó nada definido las primeras negociaciones marcharon por buen puerto y de no mediar inconvenientes al momento de concretar con lo legal, Biancucchi podría convertirse en jugador de Central Córdoba en las próximas horas. Biancucchi presenta una extensa carrera deportiva y en la última temporada formó parte de las filas de Newell’s Old Boys, aunque no disputó ningún partido y en el caso de jugar en el “Ferroviario” sería su primera experiencia en el fútbol argentino.

Otros nombres

Por otra parte, también se mostró interés por el ex arquero de Independiente, Diego Rodríguez. El “Ruso”, de 30 años, estuvo militando en Defensa y Justicia en el último campeonato y la falta de continuidad en el “Halcón”, más el interés que mostró la dirigencia de Central Córdoba podrían pesar en la decisión para que sea uno de los refuerzos.

El arquero surgido de Independiente y que registra pasos por Rosario Central, JEF United de Japón, es del gusto del cuerpo técnico. Además de Rodríguez, también podría arribar el arquero Leandro Requena, un futbolista al que Central Córdoba intentó contratar en mercados pasados.

La mala noticia para el cuerpo técnico que lidera Gustavo Coleoni, es que hubo un retroceso en las negociaciones para la contratación del mediocampista Andrés Lioi. Las gestiones por el futbolista surgido de Rosario Central se frenaron ayer, presuntamente por un inconveniente económico, aunque no lo descartaron puesto que Lioi ve con buenos ojos la chance de asumir el compromiso.

En la misma línea se maneja el pase del delantero panameño Gabriel Arturo Torres Tejada. El futbolista disputa con su seleccionado la Copa de Oro y por ello, las negociaciones quedaron en un punto muerto, aunque desde la dirigencia confían en que podrán cerrar esa incorporación. Otro que está muy cerca es el mediocampista ex Boca, Franco Cristaldo.

Este estaría arribando entre hoy o mañana para estampar su firma y ponerse a trabajar con el resto del plantel.

De todas formas, todas estas novedades se estarán resolviendo a la brevedad y las contrataciones serán anunciadas por las autoridades de la institución.

Entre otras novedades, el volante central Marcelo Meli su sumará hoy a los entrenamientos por primera vez como nuevo futbolista del “Ferroviario”.

Cabe recordar que hasta el momento están confirmadas las contrataciones de Nicolás Miracco, Juan Galeano, Juan Pablo Ruiz Gómez, Marcelo Melli, Ismael Quílez y Nicolás Correa. Además se debe sumar las continuidades de Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez y Jonathan Bay, los mediocampistas Cristian Vega, Santiago Gallucci Otero y el mediapunta Facundo Melivilo.

Por otra parte, el plantel profesional tenía planeado para hoy trabajar a doble turno, sin embargo hubo un cambio de planes y los trabajos se llevarán a cabo por la tarde en un predio de la zona sur de la ciudad Capital. Central Córdoba trabajará en nuestra provincia por una semana más y luego se trasladará a Salta, donde completará la parte más exigente de la preparación, locación que se tornó una costumbre para el cuerpo técnico.