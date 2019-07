El fin de semana arranca el torneo Anual Asociativo

03/07/2019 - 01:46 Deportivo

Este fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Anual Asociativo de Vóley, evento que contará con la organización y fiscalización de la Asociacion Santiagueña de este deporte. Del evento tomarán participación equipos de la ciudad capital, La Banda, Frías y Guasayan.

La Asociacion Civil Olímpico Competirá en la rama masculina en las categorias Sub 17, Mayores A y Mayores B. En la rama femenina en las categorias Mini Voley, Iniciadas, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Mayores A.

Asimismo desde el club Olímpico se invita a los jugadores que deseen incorporarse al voelibol en este 2019, en su cumpleaños Nº 50. Los interesados deberán acercarse por el club de lunes a viernes.l