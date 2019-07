Tintorelli se ilusiona con volver a Santiago

03/07/2019 - 01:48 Deportivo

Los rumores acerca del interés de Olímpico por contratar a Damián Tintorelli son cada vez mayores, pero lo cierto es que la negociación no fue confirmada de manera oficial.

El pívot juninense reveló haber escuchado los mismos rumores, pero no pudo confirmarlos porque su representante (Carlos Prunes) se encuentra fuera del país.

“Tinto” tuvo una gran temporada en Peñarol, donde le fue de mucha utilidad a su entrenador: Leonardo Gutiérrez.

“Con Leo hemos trabajado el año pasado contra muchísimas adversidades que tuvimos durante la temporada y las pudimos sobrellevar bien. Se sufrió, que no estaba pensado en la temporada, pero se pudo conseguir el objetivo de no jugar contra el descenso”, comentó en exclusiva para EL LIBERAL.

“Me sentí muy cómodo trabajando con Leo. La verdad que hizo sentir cómodo a todo el grupo. Los rumores me tomaron de sorpresa por un lado y por el otro, sabiendo que con Leo trabajamos y tratamos de tirar para adelante en una situación complicada, mirándolo por ese lado, no me sorprendió tanto”, agregó entusiasmado.

La chance de volver a la provincia seduce al juninense. “Siempre lo he dicho, Santiago me gusta mucho. Cambiar la tranquilidad por una ciudad tan grande me seduce. Su tranquilidad es lo que siempre me llamó la atención. Por eso también estuve tantos años jugando: siete años para un equipo y un año para el otro. Además, la gente vive el básquet de una manera especial, siempre acompaña. Es una linda plaza. A mí siempre me cierra todo eso”, explicó acerca de su paso por Quimsa y Olímpico.

“Ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Santiago me dejó las puertas abiertas para volver. Dejé muchísimos amigos. Estuve un tiempo muy largo, una vida y logré un crecimiento fuera del básquet”, señaló.

Por último, habló de la definición de la Liga Nacional entre San Lorenzo e Instituto, que mañana jugarán en séptimo juego decisivo de las Finales.

“Está muy difícil. Si me preguntaban antes de la serie, San Lorenzo siempre estuvo un escalón más arriba que el resto. Creo que Instituto se puso muy bien y la serie está para los dos. San Lorenzo tiene un poco más de personal. Va a ser un partido muy entretenido, porque ninguno de los dos quiere perder”. l