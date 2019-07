Max Verstappen y Charles Leclerc: la nueva generación de "tiranos" en la F1

03/07/2019 - 07:37 Deportivo

"No fue limpio, yo estaba liderando la carrera. Me empujó para adelantarme, yo le empujé después y el volvió para echarme fuera de la pista. No está bien". La frase es de un preadolescente Max Verstappen, en 2012, instantes después de que Charles Leclerc le quitara una victoria casi segura en el Europeo de kárting. El monegasco replicó: "No pasó nada, sólo un incidente de carrera". Y se marchó sonriendo.

Este último domingo se intercambiaron los papeles en Red Bull Ring, el duelo lo ganó “Mad Max”, pero tendrá segunda parte, tercera, cuarta parte... y marcará la historia de la F1 en la próxima década.

Max y Charles tienen solo 21 años, son polos opuestos, el yin y el yang en una misma parrilla. El holandés, hijo de Jos Verstappen y forjado en la agresiva cantera de Red Bull, es un piloto tan talentoso como duro en la pista, expuesto a las sanciones pero dispuesto a plantarse siempre. Debutó en el “Gran Circo” en 2015, con apenas 17 años. Subió a Toro Rosso directamente desde el Europeo de F3 y llegó a Red Bull a mitad de la temporada 2016 ganando en Barcelona el día que debutaba con el equipo energético. Ahora tiene seis triunfos.

El jovencito de Mónaco, también de origen acomodado y apadrinado por los Bianchi cuando se inició en las carreras, es la última perla de la academia Ferrari, promocionado de forma mucho más cuidadosa. Ganó GP3 y Fórmula 2 arrasando antes de alcanzar la F1 en 2018 de la mano de Sauber. Marchionne vio en él a su próximo campeón, por eso bajó a Raikkonen y puso en cuarentena a Vettel. En su segunda carrera de rojo se estrenó en la pole, en Austria llegó la segunda. En ambos casos perdió la victoria en las últimas vueltas. No es un piloto tan fino como se cree, de hecho sus líneas son agresivas y es exigente con la mecánica y las gomas, por eso extrae más del auto.

Ahora, siete días después del sopor en el GP de Francia, con Mercedes arrasando y con la F1 preguntándose cómo fomentar la igualdad entre fabricantes en el futuro, todas las respuestas para mejorar el espectáculo llegaron de golpe, precisamente con el golpe de Verstappen a Leclerc.

Aunque irreconciliables en muchos aspectos, con esta generación de “tiranos” coinciden Red Bull y Ferrari. Christian Horner, jefe de Milton Keynes: "Lo que ha sucedido en Austria son carreras duras y creo que en eso consiste la F1, dos jóvenes yendo a por todas para ganar. La F1 ha sido muy criticada recientemente y creo que esta carrera fue emocionante, con adelantamientos, degradación de neumáticos y drama. ¡Exactamente lo que el doctor nos recomendó!".

Y Mattia Binotto, director en Maranello: "Ha habido una gran batalla, en ese sentido el gran premio fue bueno. Max hizo una gran carrera, fue valiente, como Charles. Es lo bueno de este deporte, que la bandera a cuadros no llega hasta el final". Por cierto, Leclerc escribió en la noche del domingo: "Enhorabuena a Max".