Desmienten los dichos de un policía sobre los secuestros a bordo de combis

03/07/2019 - 13:43 Policiales

En la mañana de este miércoles, comenzó a circular en las redes sociales y en WhatsApp un video que muestra a un policía hablando con padres a quienes les advertía sobre la veracidad de las denuncias de supuestos intentos de secuestros a cargo de personas que se movilizan en combis.

El efectivo policial, quien se presenta como miembro de la Seccional 11º, no sólo afirma que los hechos son reales, sino que anuncia que los autores serían "colombianos", que estarían identificados y que trabajan en la zona sur, porque tienen vías de escape de fácil escape.

Ante la enorme repercusión, calificadas fuentes de la policía, aclararon que se trata de un acto imprudente y fuera de lugar del policía, sobre quien se evalúa sanciones.

"No es verdad, no hay investigaciones que hayan logrado esclarecer nada, porque en todos los casos fueron versiones que no se comprobaron o incluso, ante las preguntas, los menores terminaron confesando que era una excusa porque se les hizo tarde, o cosas así", agregaron.

Asimismo, pidieron a los vecinos no alarmarse, porque lo que se dijo hoy en la escuela Antenor Álvarez no es cierto.