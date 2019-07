03/07/2019 - 20:54 Pura Vida

Usted, siempre ha dicho que cuando escribió “El lado B del amor” no se hablaba mucho acerca de la violencia de género. Actualmente, con el tema en el tapete ¿cómo cree que impacta el libro, por un lado, y la obra teatral por el otro?

Es cierto lo que decís. Cuando yo escribí el libro, el tema no estaba instalado. Pero lo veía en el consultorio y quise denunciarlo, alzar la voz. Hoy me siento feliz por sentir que mi libro ya no es una gota en el desierto. Hoy se habla en todas partes. De todos modos, a mi manera, tanto en el libro como en la obra, intento sumar y comprometerme con el tema. Por lo general, al finalizar la obra, cuando nos saludamos con la gente, siento la emoción e incluso la gratitud en sus ojos. Y eso me hace feliz. Alguien me dijo hace poco, luego de una función, que era una obra necesaria. Me guardo esas palabras en mi corazón.

¿Cuánto aporta “El lado B del amor” a poner blanco sobre negro temas tan dolorosos como lamentables?

Sería muy petulante de mi parte responder a esta pregunta. Ojalá sume y ayude. Pero eso me encantaría que se lo preguntaras al público que vio la obra.l