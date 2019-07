Gabriel Rolón y la violencia de género: “Hay que instalarlo y no dejar que pase de largo”

03/07/2019 - 21:26 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Gabriel Rolón vuelve a Santiago con “El lado B del amor”, obra que pondrá en escena este sábado, a las 21, en el teatro 25 de Mayo. Con esta nueva e imperdible experiencia teatral, propone al público abordar temáticas profundas con un guión de su autoría. Una tímida periodista llega al consultorio de un psicólogo para hacerle una nota acerca de su último libro y, casi como al pasar, le propone un juego inocente. Sin embargo, a medida que avanzan, comienza a desplegarse una trama inesperada.

“El lado B del amor” utiliza el lenguaje de la comedia dramática para abordar aristas complejas de ese sentimiento tan idealizado, a partir de una premisa: no todos los amores merecen ser vividos.

Una obra en la que se mezclan el humor y la reflexión, el presente y el pasado, la pasión, el deseo y el dolor para ofrecer una mirada distinta acerca de la ilusión amorosa, el desengaño y la violencia de género. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Rolón reveló detalles de la obra y profundizó sobre la violencia de género, temática que desarrolla en esta pieza.

¿Qué simbolismo encierra que el disparador para hablar de la violencia de género sea a través de una periodista que llega a su consultorio para entrevistarlo por su nuevo libro?

No tiene un simbolismo. Fue una elección dramática. Me pareció que iniciar la obra con este juego en el que soy yo, pero a la vez no lo soy, de la mano de la comedia, era una linda forma de ir llegando de a poco al drama. Combinar la risa y sorprender con el llanto y, a la vez, salir de la angustia con algo inesperado.

¿El humor es el recurso ideal para profundizar en la reflexión profunda de temas como la violencia de género?

La violencia de género es un tema muy serio y grave. Elegí emprender el camino de la mano del humor para que el público entrara amablemente a la obra. En realidad, creo que lo importante es referirnos al tema, instalarlo, no dejar que pase de largo. Después, cada artista lo hará a su manera.

A propósito de la violencia de género, ¿qué lleva a su re currencia en nuestra sociedad y cómo ve el trabajo que realizan organismos para morigerar este flagelo?

Creo que es fundamental el trabajo que se está realizando para denunciar y hacer frente a un tema tan doloroso, pero real, como la violencia de género. Hay muchas creencias por derrumbar y estoy convencido de que esta lucha que comienzan las mujeres y acompañamos todos los hombres de bien, es fundamental. Es más, estoy convencido de que el feminismo es la única lucha verdadera que se está librando para hacer frente al poder dominante. Por eso, soy feminista.

¿Hoy existe una mayor conciencia sobre la violencia de género? ¿La gente se anima más o aún perviven los temores?

Estoy seguro de que la gente se anima más, y no es casualidad. Se animan más porque sienten que la cultura está más preparada para alojar su angustia y dar respuesta al problema. No es fácil denunciar lo que nadie va a escuchar. En cuanto a los temores, no todas las sociedades son iguales, y es esperable que el temor esté presente más en algunos sitios que en otros. Además, temer cuando se está frente a un agresor, es perfectamente comprensible.l