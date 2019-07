03/07/2019 - 21:32 Pura Vida

En el teatro está representada la vida con todos sus bemoles. Está el drama y la comedia. ¿En qué se parecen y en dónde se diferencian con el diván?

En que en el diván la risa y el llanto tienen otro peso. Sobre el escenario son emociones contenidas por el arte. En el consultorio, son la angustia o la ilusión quienes sostienen esos sentimientos.

¿Cuándo un amor sano empieza a ser enfermizo?

Cuando se acaba el buen trato, la consideración. Cuando aparece el grito, el insulto, el portazo. Si estuviéramos atentos nos daríamos cuenta de esas señales que anuncian la llegada de la tragedia, porque toda violencia tiene un comienzo. Desgraciadamente, perdidos en la idealización del amor y creyendo que todo lo justifica, a veces no estamos atentos a esas señales.

¿Uno puede estar enamorado e igual ser infiel?

Sí, aunque duela admitirlo, el amor no detiene el deseo. Son dos cosas diferentes. Nacen de manera distinta y tienen destinos que pueden ser lejanos. Por lo general, tendemos a idealizar al amor, creer que es algo perfecto, y no es así. El amor es una emoción y, como tal, la puede vivir todo el mundo. Hay personas sanas y otras que no, y cada uno vive el amor desde lo que es. Por eso el amor puede ser honesto o desleal, generoso o posesivo, vital o enfermo.l