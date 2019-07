03/07/2019 - 21:34 Pura Vida

Dicen que el amor, así como es la razón y fundamento de la vida, también puede ser un riesgo, una tragedia. ¿Es tan así?

Sí. Es una pasión muy potente y como tal conmueve nuestra vida, para bien o para mal. Estar enamorado es asumir un riesgo, porque nada nos garantiza que ese amor sea honesto, sea para siempre. Entonces, jugamos nuestro destino por alguien que quizás nos traiciones. Pero esto es la vida. Un lugar donde no hay garantías y donde el peligro acecha en cada decisión.

¿Qué se representa o resignifica (si vale esta expresión) cuando se afirma que no todos los amores merecen ser vividos?

El amor no garantiza sanidad. Podemos enamorarnos de alguien enfermo, traidor o, incluso, violento. En esos casos, el amor, lejos de ser un milagro, nos pone frente al abismo. Esas relaciones que pueden costarnos la vida no merecen ser vividas. Una persona tiene derecho a dar su vida por un amor o un ideal: la Patria, la igualdad o la Justicia, por ejemplo. Pero no vale la pena arriesgarse para satisfacer los caprichos de un enfermo.l