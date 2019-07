Rolón y su postura sobre la erotización en la TV

03/07/2019 - 22:00 Pura Vida

¿El amor es el arte de acordar, es diplomacia o todo vale en su nombre?

Todo amor sano debe tener condiciones. Creer que el amor lo justifica todo es entrar en el territorio de la enfermedad. Una relación sana, como bien señalás, compromete los acuerdos, la decisión de ceder y, al mismo tiempo, defender nuestros principios.

¿El amor en tiempos de redes sociales vacía de contenido a este sentimiento?

No. La historia de la humanidad comienza con el amor y siempre lo tendrá como protagonista. Pensemos en La Biblia, el Génesis y Adán y Eva. Esos hombres que renunciaron al paraíso por amor. En esa época no había teléfono ni redes sociales, y ya era un vínculo difícil, conflictivo. Las redes, como todas las cosas, no son en sí ni buenas ni malas. Depende de la sanidad de quien las utiliza.

¿La erotización en la televisión desmitifica temas relacionados con el amor o pone en riesgo las relaciones de parejas?

No lo creo. El riesgo de la televisión o el cine es que, como decía Oscar Wilde, la realidad imita al arte. Entonces, ver en una novela que el amor es siempre sufriente puede llevarnos a creer que debe ser así y que si no sufrimos no es amor. Pero seamos justos. Muchos años antes del invento de la TV Romeo y Julieta morían sobre una tumba por culpa de un amor incomprendido.

Popularidad

¿Cómo se maneja con la popularidad alcanzada no solamente con la venta de sus libros sino también por haber instalado el psicoanálisis en los medios?

Bien. Tengo la fortuna de que la gente que me reconoce lo hace siempre con amabilidad y afecto. Por lo tanto, que alguien se acerque es siempre un mimo. Es obvio que no puedo conformar a todo el mundo y que, de vez en cuando, alguno de mis pensamientos pueden generar que ciertas personas se enojen. Cuando eso ocurre, intento no quedar prendido de ese enojo. En definitiva, no se enfadan conmigo sino con algunas de mis ideas. Y tienen derecho a hacerlo.l