03/07/2019 - 22:06 Pura Vida

¿Cómo se consigue que temas complejos como los que desarrolla en “El lado B del amor” lleguen directamente a miles de almas más allá de si éstas conocen o no sobre psicoanálisis?

Desde hace años asumí el compromiso de difundir el psicoanálisis. Fue un desafío grande. Transmitir ideas complejas, traducirlas y elevarlas para que llegaran a la gente. Quisiera creer que mis obras, mis libros y mis entrevistas llegan porque el público siente la honestidad con la que hago mi trabajo. Después de todo, el psicoanálisis habla de los temas más importantes de la vida para todos: el amor, la muerte, la soledad o el miedo.

¿Uno puede estar enamorado e igual ser infiel?

Sí, aunque duela admitirlo, el amor no detiene el deseo. Son dos cosas diferentes. Nacen de manera distinta y tienen destinos que pueden ser lejanos. Por lo general, tendemos a idealizar al amor, creer que es algo perfecto, y no es así. El amor es una emoción y, como tal, la puede vivir todo el mundo. Hay personas sanas y otras que no, y cada uno vive el amor desde lo que es. Por eso el amor puede ser honesto o desleal, generoso o posesivo, vital o enfermo.

¿El amor es el arte de acordar, es diplomacia o todo vale en su nombre?

Todo amor sano debe tener condiciones. Creer que el amor lo justifica todo es entrar en el territorio de la enfermedad. Una relación sana, como bien señalás, compromete los acuerdos, la decisión de ceder y, al mismo tiempo, defender nuestros principios.l