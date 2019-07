“‘Tití estaba en el piso y Jairo me apuntó con un revólver y ordenó: `Sacame ya de aquí´”

04/07/2019 - 00:11 Policiales

“Tití’ Pintos junto con Palomo me paró en la calle. Quería pegarle a Jairo. Le pregunté por qué. Él dijo: está todo bien con vos Pallares. Me di vuelta y Jairo le dio dos tiros y apuntó, ordenándome: sacame ya de aquí”.

Ángel Antonio Luna brindó ayer su versión sobre la antesala a la tragedia de Richard “Tití” Pintos, herido el 9 y muerto el 10 de junio pasado.

Asistido por uno de los dos abogados (Javier Leiva), el sujeto proveyó su versión ante la doctora Ivón Ganin, del equipo del fiscal Sebastián Robles.

Luna es el motociclista que transportaba a Jairo (de 16 años), la noche de la tragedia.

“Yo estaba en un cumpleaños. Cortaron la música y me fui a un tío, “Pochi”, de Jairo”, dijo.

“Con Jairo salimos a comprar vino. En el camino nos paró “Tití” y un tal Palomo. “Tití” quería pegarle a Jairo y no sé por qué. Me aclaró que la cosa no era conmigo”, ahondó el joven.

“Calzado”

“Me di vuelta y vi a Tití ya en el piso. Jairo me calzó el arma en la espalda y ordenó: “Sacame ya de aquí...”, acotó.

“No me quedó otra que acelerar. Le metí hasta Pueyrredón y la 222 y Jairo saltó de la moto y se metió en una canchita”.

Siempre sobre la base de su relato, Luna agregó: “Yo no tenía problemas con “Titi” y él me aclaró: Está todo bien con vos Pallares” (alias de Luna).

Después de la indagatoria, Luna fue retirado por los policías y la audiencia crucial se concretaría el viernes.

Unos y otros

Sebastián Robles irá por la prisión preventiva: pero el dilema gira en la imputación.

¿Partícipe primario, o secundario, es la encrucijada.

Enfrente, la defensa no le facilitará nada la estrategia.

Para Leiva, Luna fue un cuasi cautivo de Jairo, ya que con un arma en la espalda era imposible que se negara a sacarlo del lugar, aunque con ello no implica complicidad de ninguna naturaleza.

Puertas afuera, la familia de Luna padeció los cimbronazos de la tragedia, ya que fue amenazada y debió “mudarse” obligada, lejos del este.

Casi un mes después, la tensión subsiste en las calles y los policías de la Sexta montan vigilancias nocturnas en el Bº 8 de Abril y Reconquista.l