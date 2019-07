Excarcelan a tucumana, acusada de matar a bebé de nueve meses

04/07/2019 - 00:25 Policiales

El tribunal de la Cámara de Apelaciones concedió la excarcelación extraordinaria a Ramona Antonia Peñaloza, la joven madre tucumana acusada de asesinar a su hijo de nueve meses, mientras se encontraba en la ciudad de Clodomira.

El Dr. José Elías -abogado defensor de la imputada- apeló la prórroga de la detención de la mujer, por lo que durante la jornada de ayer se llevó a cabo una audiencia en la Cámara de Apelaciones.

El tribunal, integrado por los Dres. Luis Lugones, Gloria Cárdenas y Cristian Vittar hicieron lugar al pedido del defensor, quien planteó que la acusada tiene cuatro hijos menores -entre ellos un menor discapacitado- a su cargo en Tucumán.

El Dr. Elías resaltó en la audiencia que no existen riesgos procesales ya que la mujer no puede entorpecer la investigación y pese a que tiene domicilio en la vecina provincia, no tiene los recursos necesarios para profugarse, ya que su condición es de escasos recursos.

Además, el abogado planteó una condición de salud de Peñaloza, quien antes de ser apresada tenía turno para ser intervenida quirúrgicamente y pese a que fue controlada en su lugar de detención la afección no se solucionó y debe ser intervenida quirúrgicamente.

A su turno, el Dr. Pablo Moya -quien está a cargo de la causa- expresó que en la investigación cuenta con un informe de autopsia, que indica que el pequeño de nueve meses de vida falleció tras ser víctima de asfixia por sofocación.

Dicho planteo fue rebatido por el Dr. Elías quien cuestionó los puntos de tal informe y explicó que el menor tenía serios problemas de salud y que su madre se ocupaba de ellos presentando los informe médicos de los profesionales que lo atendieron.

El representante del Ministerio Público indicó que resta el informe de la junta médica que nuevamente analizará la situación del menor para determinar si los expresado por la forense es correcto o no.

Tras los planteos, el tribunal decidió hacer lugar al pedido de excarcelación extraordinaria para la joven tucumana, quien quedará en libertad luego de que la causa sea remitida a un juez de Control y Garantías de La Banda, para la imposición de medidas de conducta.l