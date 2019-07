Preventiva para el papá de los niños que murieron quemados

04/07/2019 - 00:26 Policiales

Duro revés judicial para Pascual Jiménez, el padre de los niños que murieron quemados al quedar encerrados en su casa del Bº Los Lagos, ya que la Justicia dictó su prisión preventiva a pedido de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar. El imputado está acusado de lesiones leves, amenazas reiteradas y otros hechos de violencia en contra de su ex pareja Mayra Lazarte a quien además intentó acuchillar, cuando ella bebía con dos amigos. Estos dos resultaron heridos por el sujeto.

La denuncia de la joven madre de los menores fallecidos denunció al acusado en más de cinco oportunidades por los reiterados episodios de violencia que vivía mientras convivía con Jiménez y con sus hijos. Durante una audiencia, la Dra. Lucía González -representante del Ministerio Público- reveló que Jiménez estuvo detenido y salió con medidas restrictivas que nunca cumplió. Antes del trágico incendio, la última denuncia de su ex fue en el mes de enero. El acusado permaneció prófugo y en esa condición, amenazó con asesinar a su ex pareja cuando ella cuidaba al pequeño herido en la terapia del Cepsi. Los hechos de violencia no cesaron, ya que Jiménez arremetió contra Lazarte en el mes de mayo.

Según la denuncia de la joven, ella se encontraba con dos amigos consumiendo bebidas cuando él irrumpió en la casa y con un cuchillo intentó lesionarla. Mayra alcanzó a huir mientras que el acusado hirió a sus amigos, dejando a uno de ellos al borde de la muerte. La Fiscalía expresó que existen importantes indicios de que Jiménez fue el autor de los hechos de losque se lo acusao y que están vigentes los peligros procesales como por ejemplo el de fuga, entendiendo el comportamiento del acusado, quien estuvo prófugo por más de dos meses. El juez de Control y Garantías -Dr. Carlos Ordóñez Ducca- rechazó el pedido de la defensa del imputado, que solicitaba excarcelación, e hizo lugar a la prisión preventiva, ordenando que quedase tras las rejas hasta el juicio oral. l