04/07/2019 - 06:55 Deportivo

Ayer fue un día agitado en Central Córdoba con el rubro refuerzos. Después de un tiempo prudencial de espera, los jugadores comenzaron a llegar y el plantel va tomando forma.

El defensor uruguayo NIcolás Correa fue otro de los que estampó su firma con el club. Y por la tarde tuvo su primera práctica junto al plantel que dirige Gustavo Coleoni, en el predio del Iosep.

El defensor central, que llegó desde Defensor Sporting de su país, contó porqué decidió regresar a la Argentina (jugó en Arsenal, Unión de Santa Fe y Gimnasia de Jujuy) para vestir la casaca del “Ferro”.

“Tenía opciones de venir al fútbol argentino, había clubes interesados para cruzar el charco. Fue muy rápido pero me sedujo venir a jugar en la primera división a un equipo que viene creciendo, que logró algo histórico y lindo como un ascenso, algo que ya me tocó en Unión, con gente amiga que tengo en el plantel. Estoy muy involucrado en lo que es el fútbol argentino, mi hijo es argentino. Todo eso me llevó a tomar esta gran decisión”, comentó en diálogo con la prensa oficial de Central.

“Para mí es un desafío muy importante venir acá, vengo a sumar, a lograr los objetivos personales y grupales y encaminar esto de la mejor manera. Que el club siga creciendo, que se afiance en primera, lograr el objetivo que es claro y después seguir con aspiraciones de seguir creciendo, de eso se trata”, añadió.

Correa contó que, antes de venir, habló por teléfono con Coleoni. “Cuando un técnico te llama, quiere contar con vos, es importante. Después buscará los once, pero lo primero es formar un equipo. Me encanta esa idea porque es mi forma de trabajar, que estemos todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas, que juegan un rol muy importante”, manifestó.

“Coto” conoce bien el norte argentino: “Acá es hermoso. Me ha tocado y son muy pasionales, la gente acompaña y lo que le pasó a Central es algo maravilloso y único. Pero el fútbol no tiene memoria y eso lo sé porque me tocó vivirlo. Esto va a ser fin de semana a fin de semana. Hay que contagiar de adentro de la cancha hacia afuera para encaminar este objetivo”.

Sobre las diferencias con el fútbol uruguayo, contó:

“Capaz que acá es más rápido, pero en Uruguay se mejoró mucho. En las dos etapas que tuve en Defensor hemos jugado mucho a nivel internacional y en sí son muy parecidos. Los uruguayos siempre tratamos de adaptarnos y más cuando consumimos mucho fútbol argentino porque nos apasiona. Y para nosotros esto es una vidriera. Yo, a mi edad tengo otras expectativas y otras cosas para lograr”.

A sus 35 años, Correa puede ser un referente en el plantel. “Por mi manera de ser, siempre traté de ser referente dentro y fuera de la cancha. Desde los 18 años, que me tocó debutar en Primera, siempre aprendí de los grandes. Soy muy respetuoso de los mayores, de la gente, del hincha. Soy profesional 100% y eso también te lleva después a transmitir a los más jóvenes, de formar grupos y de pasarla bien, porque acá tenemos que pasarla bien, disfrutar pero ganando. Es mi manera de vivir y de pensar”, sostuvo. Y agregó: “Soy muy pasional, por mi cabeza solamente pasa fútbol y tomé una decisión importante de venir solo acá, sin mi familia, estar en Central Córdoba enchufado para lograr el objetivo”.l