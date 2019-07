David Valdez es otro de los refuerzos

04/07/2019 - 00:41 Deportivo

El marcador lateral David Valdez se convirtió ayer en nuevo refuerzo de Mitre para disputar el próximo torneo de la primera B Nacional. El defensor, ex San Jorge de Tucumán, era uno de los futbolistas que se encontraba a prueba, convenció al entrenador Gabriel Gómez quien lo ratificó como refuerzo.

El futbolista de 24 años, que puede desempeñarse como marcador lateral por izquierda inició su carrera en Atlético Tucumán y en la última temporada estuvo defendiendo los colores de San Jorge. Con esto, el “Aurinegro” suma quince refuerzos y pueden seguir sumándose otros nombres con el correr de los días.

Por otra parte, el cuerpo técnico decidió que la pretemporada se realizará en nuestra ciudad y que luego del encuentro por Copa Argentina ante Estudiantes (el sábado 20), el plantel disputará partidos amistosos con equipos de provincias vecinas.

Por otra parte, el flamante director técnico de Mitre, Gabriel Gómez, dialogó ayer con la prensa y aseguró que se encuentra abocado a la conformación de un buen equipo.

“Estamos haciendo un mix de jugadores de la categoría y con experiencia, con jugadores jóvenes del Federal A. Y sobre todas las cosas estamos buscando buenos perfiles en lo humano y la personalidad”, manifestó conforme por el arribo de los refuerzos, una vez finalizado el entrenamiento matutino.

“Esperemos poder dar con el equipo y que estos jugadores puedan rendir en un torneo que será tan duro como el de la B Nacional”, añadió el DT.

“Yo no quiero jugar lindo, sino jugar bien. Hay una diferencia importante“, completó.

Por último, Gómez reveló que desde su primer experiencia en Mitre, creció mucho en la profesión y que puede brindar otras cosas al plantel.

“Seguramente he crecido como entrenador. Pero de lo que me di cuenta es que en el fútbol no hay tiempos y, por eso, desarrollar una idea como la que uno pretende es muy difícil en el fútbol argentino. La gente de Mitre se encontrará con un Gabriel Gómez con más experiencia, más torneos y más partidos encima en la dirección técnica. Espero poder usarlo para ser mejor entrenador”, finalizó Gómez.

El plantel profesional tendrá hoy una nueva sesión de entrenamientos, será a un solo turno y se trabajará por la mañana, en su campo de juego.l