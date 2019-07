El rugby tendrá agenda completa el fin de semana

04/07/2019 - 00:45 Deportivo

Old Lions buscará este sábado ante Los Tarcos en Tucumán el 5º lugar en el Regional del NOA, siendo el hecho saliente de un fin de semana a puro rugby en Santiago capital, en donde también habrá acción por el Anual Alfredo Pancu Roger, el Anual de Desarrollo, y lis Juveniles.

De esta manera la ovalada estará presente en diferentes escenarios. Este es el programa. Por el Anual Alfredo Roger (2º fecha). Grupo 1, sábado: Añatuya vs. Sanavirones (16.30); Olímpico B vs. Lawn Tennis (16.30). Domingo: Old Lions B vs. Sgo. Rugby (16). Grupo 2: viernes: Amigos Rugby vs Olímpico A (22.30). sábado: Unse vs. Fernández RC (16.30). Desarrollo, sábado: Quimilí vs. Campo Gallo (14.30). Domingo: Tintina vs. Juríes (15.30) y Frías vs. Clodomira (16). Interprovincial Juvenil (4º). Sábado: Sgo. Rugby vs. Los Teros (13 en M15, 14.30 en M16 y 16 en M17/18); Old Lions vs. Catamarca RC (10.30 en M15, 12 en M16 y 13.30 en M17/18); Club Social de La Rioja vs. Santiago Lawn Tennis (9.30 en M15, 11.00 en M16 y 12.30 en M17/18). Juv. Desarrollo, sábado: Sanavirones vs. Unse en M1 (13.45); Ojo de Agua vs. Unse en M2 (13.45) Añatuya vs. Olímpico (14 en M1 y 15.15 en M2). l