04/07/2019 - 00:53 Deportivo

Nicolás De los Santos se encuentra en Trelew, disfrutando de las vacaciones, pero con la incertidumbre de no saber dónde jugará la próxima temporada.

El base armador habló con EL LIBERAL y comentó que su ciclo en Quimsa está terminado, a pesar de que su deseo era el de continuar.

Consultado al respecto, respondió: “Lo más probable es que no. Ya casi la decisión está tomada. Al principio el club no mostró interés en renovarme y yo después estuve un tiempo fuera del país, me fui de vacaciones con mi familia. Al regresar había un interés, pero mi cabeza ya no estaba allí ni la de mi familia. Me hubiera gustado seguir, pero no se dio”.

Durante su estadía en Trelew, “Nico” está enfocado en el aspecto físico. “Obvio que trato de estar el menor tiempo posible sin actividad. Después de las vacaciones, volví a Trelew, me puse entrenar con un profe en un gimnasio y estoy haciendo básquet en mi club de toda la vida que es Racing. De a poco, tratando de ponerme en forma para llegar de la mejor manera a la próxima temporada en el club que sea”, comentó.

“Estoy poniendo hincapié en los dos desgarros que tuve en los isquiotibiales que la verdad que me jugaron en contra esta temporada. Después de las lesiones no me sentí pleno físicamente en ningún momento. Tengo un preparador físico, un kinesiólogo amigo y gente que me está ayudando para ponerme en forma y llegar de la mejor manera a la próxima temporada”, agregó el base.

Por último, hizo un balance. “No fue lo que esperábamos. A principio de temporada hicimos un buen trabajo, ganando el Súper 20, pero después la verdad que no nos fue bien. No estuvimos acordes a las circunstancias. No fue una buena temporada para nadie, pero bueno... El básquet es así y hay que seguir”, explicó resignado.

“El grupo siempre estuvo muy bien, muy unido, pero cuando los resultados no se dan y las cosas no salen, uno empieza a perder la confianza y contagia al resto. Hay muchas cosas que pasaron extradeportivas que jugaron en contra como las lesiones. Teníamos un gran equipo”, concluyó. l