Federico Beligoy: "Hubo dos penales no informados al árbitro principal”

El Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, aseguró que el árbitro Roddy Zambrano "no estuvo a la altura" de una semifinal de Copa América y menos para un Argentina-Brasil.

"No fue un arbitraje que haya estado a la altura de las circunstancias. No es un árbitro de elite y tampoco tendría que haber dirigido un partido tan importante. Hay dos jugadas muy claras, y teniendo esta herramienta tan valiosa, no haberla utilizado en una semifinal de Copa América llama poderosamente la atención", declaró Beligoy en una comunicación telefónica con el programa Sportia de la señal de cable TyCsports.

Y sentenció: "Hubo dos penales no informados al árbitro principal. Tal vez fueron revisados, que es lo primero que se hace, pero no entendemos por qué no pasó eso. No estamos reclamando un foul a una paloma".

Sobre el escrito que presentó la Asociación del Fútbol Argentino ante la Conmebol pidiendo los audios del VAR, el ex árbitro respaldó a Claudio Tapia: “Es una decisión totalmente acertada por parte del presidente. Previo al inicio del partido no funcionaban los canales de comunicación de los árbitros producto de la frecuencia que manejaba la comunicación del presidente Bolsonaro. Después se dijo que eso fue solucionado, pero nunca nos informaron”.