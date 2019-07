De terror: “Te voy a matar como a un perro, yo ya estoy jugado”

04/07/2019 - 18:37 Policiales

Una mujer vive aterrorizada ante la posibilidad de que su ex vuelva a darle una golpiza, más aun teniendo en cuentas las amenazas que recibió tras denunciarlo por 17ª vez. “Te voy a matar como a un perro, yo ya estoy jugado”, le dijo él.

Te recomendamos: "Productor sorprendió a tres cuatreros, lo apalearon y sufrió traumatismo de cráneo"

Todo era color de rosas para la pareja que vivía en Melchor Romero, una localidad de La Plata. Tras quedar embarazada, sufrió una pérdida y él no quiso acompañarla al hospital. “No seas exagerada, no es nada”, le dijo él y cuando ella quiso irse le rompió el celular y la tiró al piso.

“Estuve varios días internada por riesgo de aborto. No quería verlo y la médica que me atendió me preguntó por qué. Me vio los golpes en el cuerpo y le relaté la violencia verbal que venía ejerciendo hacia mí así que decidió denunciarlo”, confesó Katerine.

Tras el nacimiento de la criatura, todo empeoró: “No me dejaba ir a lo de mi mamá, verme con amigas. Hasta me decía cómo tenía que vestirme. Él me decía que no se me ocurra irme porque me iba a sacar a la nena. Yo le creí que había cambiado y volvimos a estar juntos”.

En total, hay 17 denuncias en contra del violento por golpes, maltrato y hasta intentos de homicidio. Además, hay otras 8 por desobediencias a las restricciones perimetrales.

El pasado 27 de mayo fue grabado por las cámaras de seguridad de la ciudad mientras golpeaba a su mujer y está detenido pero ella pide a las autoridades que intervengan porque su vida corre peligro.

“Necesito que tengan en cuenta todos los antecedentes previos. Por una causa de lesiones leves puede salir en cualquier momento. La causa tiene que estar caratulada como tentativa de femicidio. Si sale, me mata, ya me lo dijo varias veces”, cerró.